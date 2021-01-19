Pandemi 2022’ye kadar var olabilir

Profesör Tsioutis, pandeminin 2021 yılının içinde tam olarak kontrol edilemeyeceğini, bunun da 2022’de muhtemelen daha hafif şekliyle var olabileceği anlamına geldiğini söyledi



Kıbrıs Bilim Komitesi Başkanı ve Kıbrıs Avrupa Üniversitesi Dâhiliye, Enfeksiyonu Önleme ve Kontrol Departmanı Profesör Dr. Constantinos Tsioutis, pandeminin 2021 yılının içinde tam olarak kontrol edilemeyeceğini, bunun da 2022’de muhtemelen daha hafif şekliyle var olabileceği anlamına geldiğini söyledi.

Dr. Constantinos Tsioutis, bağışıklık aşısının süresiyle ilgili bir soruya, “Bu aşıların insanlar üzerinde denenmesi için bir yıl geçmesi gerekir” yanıtını verdi ve şöyle devam etti:

“Klinik denemelerin başlamasından bu yana daha 7 ay geçti ve bütün katılımcılar sürekli takip ediliyorlar. Bağışıklığın 7 ay sonra kesinliğinin belli olacağı görülüyor.

Bağışıklığın bir yıl sürmesi olasılığı sadece bir öngörüdür. Daha uzun da sürebilir ancak bu henüz bilinmiyor.

Gerekirse yeniden aşı olacağız. Bu ayrıca birçok kişinin aşıyı ilk yıl almasına ve aşılanma sürecinde pandeminin ne kadar kontrol edilebildiğine bağlıdır. Yani eğer hala çok vakamız varsa, azalsa da, pandeminin dalgalanmasının azaldığı gözlense de. Hep bunlar görülmesi gereken şeylerdir.”

Tsioutis, pandeminin 2021 içerisinde tamamen kontrol edilemeyeceğini, bunun 2022’de de hafif şekilde kalacağı anlamına geldiğini söyledi.

“YENİDEN AŞI OLACAĞIZ”

Profesör Tsioutis, dolayısıyla eğer aşılar bir yıl için koruma sağlıyorsa tekrar aşı olunması gerekeceğini, bunu kesin olarak söyleyemediklerini çünkü bilmediklerini vurguladı.

Güney Kıbrıs’ın epidemiyolojik görünümüyle ilgili bir soruya yanıtında da Tsioutis, son günlerde olumlu oranda bir iyileşme gözlendiğini ancak bir şey söylemek için çok erkek olduğunu belirtti.

Dr. Constantinos Tsioutis, (güneyde) hastanelerde tedavi gören Covid hastalarının son iki üç haftada teyit edilmiş vakaların temaslıları olduğunu, bu sayıda herhangi bir değişikliğin birkaç haftada gözlenebileceğini bildirdi.

Tsioutis, Kıbrıs yavaş yavaş kritik düzeylerden çıkıyor diyebilmek için son dört beş gün içinde ortaya çıkan olumlu orandaki iyileşmenin devam etmesi veya daha fazla ilerlemesi gerektiğini anlattı.

Pandemi dolayısıyla son günlerdeki ölümlere de değinen Profesör Tsioutis, bu kişiler daha önce bu hastalığı alan kişilerin temaslılarının temaslıları olduğunu belirtti ve şöyle devam etti:

“Toplum içinde son haftalarda çok yüksek sayıda vaka ve yüksek oranda olumlu vaka tespit edildi. Dolayısıyla, maalesef, günlük esasta ölümlere şahit olmaya devam edeceğiz. Bunda değişiklik görmek zaman alacaktır, olumlu oranda vaka olduğu sürece bu şekilde devam edeceğiz.

Şimdi tanık olunan değişiklik 10-11 Ocak’ta başladı, bu aralıkta uygulanan tedbirlerin sonuç verdiğini gösteriyor. Eğer bu gerçek bir iyileşmeyse gelecek günlerde belli olacaktır. Bu beş gün önce başlayan kapanmaya bağlı değildir.”