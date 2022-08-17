banner762
banner815
Düğün trafiği bezdirdi
Düğün trafiği bezdirdi
38 0
Tüp bebek merkezinde skandal !
Tüp bebek merkezinde skandal !
108 0
 
Oltacılar Yedidalga’da yarıştı
Oltacılar Yedidalga’da yarıştı
13 0
Fiyatı yüksek ama kalitesi düşük
Fiyatı yüksek ama kalitesi düşük
21 0
SOS Çocukköyü destek bekliyor
SOS Çocukköyü destek bekliyor
18 0
Kocareis Plajı, tenisle şenlendi
Kocareis Plajı, tenisle şenlendi
24 0
Creditwest Bank çalışanları yaz partisinde doyasıya eğlendi
Creditwest Bank çalışanları yaz partisinde doyasıya eğlendi
27 0
banner797

MS karşı mRNA aşısı umudu

banner476

Bilim insanları, dünya genelinde yaklaşık 3 milyon insanda görülen Multipl Skleroz (MS) hastalığı için nihayet bir tedavi geliştirebileceklerini duyurdu

banner825
MS karşı mRNA aşısı umudu

Bu yılın başlarında Avustralya'da yapılan çığır açan bir araştırma, dünya genelinde yaklaşık 3 milyon kişiyi etkileyen ve zayıf hareket kabiliyetine, uyuşukluğa, yorgunluğa ve felce yol açabilen tedavisi olmayan Multipl Skleroz (MS)  adlı nörolojik hastalığın, glandüler ateş hastalığına neden olan aynı enfeksiyon olan Epstein-Barr virüsü tarafından tetiklendiğini buldu. 


Multipl Skleroz'a (MS) karşı mRNA aşısı umudu - 2

Bununla birlikte, ABD’li  Covid aşısı üreticisi Moderna, insanların virüse yakalanmasını önlemek için tasarlanmış bir Epstein-Barr aşısını hali hazırda test ediyor.


Multipl Skleroz'a (MS) karşı mRNA aşısı umudu - 1

mRNA AŞISI MS HASTALARINA VERİLECEK

Uzmanlar şimdi, hastalığın ilerlemesini yavaşlatıp yavaşlatamayacağını ve semptomların şiddetini azaltıp azaltamayacağını görmek için bu aşıyı MS hastalarına vermek istediklerini duyurdu.


Multipl Skleroz'a (MS) karşı mRNA aşısı umudu - 4

İngiltere’deki Warwick Üniversitesi'nde virüs uzmanı ve yeni çalışmaya başkanlık edecek olan Prof. Dr. Lawrence Young, "Epstein-Barr ve MS arasındaki bağlantı artık sorgulanamaz. Eğer bir aşı ile kandaki virüs seviyelerini nötralize edebilirsek, bu korkunç hastalığın en kötü semptomlarından bazılarını tersine çevirmenin mümkün olacağına inanıyoruz" diye konuştu.


Multipl Skleroz'a (MS) karşı mRNA aşısı umudu - 5

MS HASTALIĞI NEDİR?

Diğer taraftan, Multipl Skleroz (MS) hastalığı, bağışıklık sistemi kontrolden çıktığında, beyin ve omurilik sinirleri üzerindeki koruyucu kaplama olan miyelin kılıfına saldırıp hasara yol açtığında ortaya çıkıyor.

Bu durum ise zayıf hareket kabiliyeti ve uzuvlarda uyuşukluk gibi yıkıcı semptomların yanı sıra zihinsel sağlık sorunlarına yol açıyor. Multipl skleroz (MS) hastalığının şu anda bir tedavisi bulunmuyor ve hastaların genelde daha erken ölmesine neden oluyor.  


Multipl Skleroz'a (MS) karşı mRNA aşısı umudu - 6

Öte yandan 2018 yılında, Avustralya’da yapılan bir çalışma bağışıklık sistemini MS hastalarında Epstein-Barr'ı avlamak için eğiten deneysel bir ilaç tedavisi geliştirdi. İlaç verilen 10 hastadan 6’sı semptomlarında belirgin iyileşmeler gördü.

Prof. Dr. Young, “Bu denemenin sonuçları dikkat çekiciydi. Felç ve görme kaybı gibi ciddi semptomlar bile tersine döndü. Ancak, Avustralya geliştirilen bu deneysel  ilacın üretilmesinin pahalı ve oldukça uğraştırcı olduğu görüldü” dedi.


Multipl Skleroz'a (MS) karşı mRNA aşısı umudu - 7

Young, aşıları vücuttaki belirli hücreleri hedef alacak şekilde uyarlamak için tasarlanan ve mRNA olarak bilinen Moderna ve Pfizer/BioNTech Covid-19 aşılarının arkasındaki teknoloji kullanılarak benzer, daha ucuz bir tedavinin oluşturulabileceğini söyledi.


Multipl Skleroz'a (MS) karşı mRNA aşısı umudu - 8

Young,  “Yakın gelecekte bu MRNA şirketlerinden biriyle işbirliği yapmayı ve bir aşı kullanarak MS ile savaşıp savaşamayacağımızı görmek için bir deneme başlatmayı planlıyoruz.” açıklamasında bulundu.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.