MS karşı mRNA aşısı umudu

Bilim insanları, dünya genelinde yaklaşık 3 milyon insanda görülen Multipl Skleroz (MS) hastalığı için nihayet bir tedavi geliştirebileceklerini duyurdu

Bu yılın başlarında Avustralya'da yapılan çığır açan bir araştırma, dünya genelinde yaklaşık 3 milyon kişiyi etkileyen ve zayıf hareket kabiliyetine, uyuşukluğa, yorgunluğa ve felce yol açabilen tedavisi olmayan Multipl Skleroz (MS) adlı nörolojik hastalığın, glandüler ateş hastalığına neden olan aynı enfeksiyon olan Epstein-Barr virüsü tarafından tetiklendiğini buldu.

Bununla birlikte, ABD’li Covid aşısı üreticisi Moderna, insanların virüse yakalanmasını önlemek için tasarlanmış bir Epstein-Barr aşısını hali hazırda test ediyor.

mRNA AŞISI MS HASTALARINA VERİLECEK

Uzmanlar şimdi, hastalığın ilerlemesini yavaşlatıp yavaşlatamayacağını ve semptomların şiddetini azaltıp azaltamayacağını görmek için bu aşıyı MS hastalarına vermek istediklerini duyurdu.

İngiltere’deki Warwick Üniversitesi'nde virüs uzmanı ve yeni çalışmaya başkanlık edecek olan Prof. Dr. Lawrence Young, "Epstein-Barr ve MS arasındaki bağlantı artık sorgulanamaz. Eğer bir aşı ile kandaki virüs seviyelerini nötralize edebilirsek, bu korkunç hastalığın en kötü semptomlarından bazılarını tersine çevirmenin mümkün olacağına inanıyoruz" diye konuştu.

MS HASTALIĞI NEDİR?

Diğer taraftan, Multipl Skleroz (MS) hastalığı, bağışıklık sistemi kontrolden çıktığında, beyin ve omurilik sinirleri üzerindeki koruyucu kaplama olan miyelin kılıfına saldırıp hasara yol açtığında ortaya çıkıyor.

Bu durum ise zayıf hareket kabiliyeti ve uzuvlarda uyuşukluk gibi yıkıcı semptomların yanı sıra zihinsel sağlık sorunlarına yol açıyor. Multipl skleroz (MS) hastalığının şu anda bir tedavisi bulunmuyor ve hastaların genelde daha erken ölmesine neden oluyor.

Öte yandan 2018 yılında, Avustralya’da yapılan bir çalışma bağışıklık sistemini MS hastalarında Epstein-Barr'ı avlamak için eğiten deneysel bir ilaç tedavisi geliştirdi. İlaç verilen 10 hastadan 6’sı semptomlarında belirgin iyileşmeler gördü.

Prof. Dr. Young, “Bu denemenin sonuçları dikkat çekiciydi. Felç ve görme kaybı gibi ciddi semptomlar bile tersine döndü. Ancak, Avustralya geliştirilen bu deneysel ilacın üretilmesinin pahalı ve oldukça uğraştırcı olduğu görüldü” dedi.

Young, aşıları vücuttaki belirli hücreleri hedef alacak şekilde uyarlamak için tasarlanan ve mRNA olarak bilinen Moderna ve Pfizer/BioNTech Covid-19 aşılarının arkasındaki teknoloji kullanılarak benzer, daha ucuz bir tedavinin oluşturulabileceğini söyledi.

Young, “Yakın gelecekte bu MRNA şirketlerinden biriyle işbirliği yapmayı ve bir aşı kullanarak MS ile savaşıp savaşamayacağımızı görmek için bir deneme başlatmayı planlıyoruz.” açıklamasında bulundu.