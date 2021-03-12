Migren Ataklarınızı Hafifletmek İçin En Etkili 8 Yöntem

Sizin de en büyük kabuslarınızdan biri bitmek bilmeyen migren ataklarıysa doğru yerdesiniz! İşte migren ataklarına hızlı bir şekilde veda etmenizi sağlayacak 8 yöntem...

Baş ağrısı, hemen hemen toplumun %90’ında gözlemlenebilen yaygın bir şikayettir. Primer baş ağrıları arasında yer alan migren de hepimizin yakından tanıdığı bir baş ağrısı çeşididir. Migren ataklarının altında yatan nedenler hala tam olarak anlaşılamasa da uzmanlar, bu ataklara zemin hazırlayan birçok faktör sıraladılar. Geleneksel ilaçlar, kimi zaman migreni bastırmakta başarısız olabilir. İşte böyle anlarda hayatınızın kabusa dönüşmemesi için yapmanız gerekenleri yazdık!