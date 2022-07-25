Marburg virüsü hakkındaki herşey

Marburg humması olarak da bilinen Marburg virüsü yüzünden iki kişi hayatını kaybedince bu virüs büyük merak konusu oldu. Ebola ile aynı aileden gelen Marburg virüsünün Batı Afrika’daki Gana’da, laboratuvar sonucu pozitif çıkan iki vakanın ölümüne sebep olduğu bildirildi. Marburg, şu anda aşısı bulunmayan bir virüs ve genellikle semptomlar ortaya çıktıktan 8-9 gün sonra virüse yakalanan kişiyi öldürüyor. Sizler için Marburg virüsü nedir, belirtileri nelerdir, nasıl bulaşır ve tedavisi nedir anlattık

Marburg virüsü nedir?



Ebola’nın yakın bir akraba türü olan Marburg humması, hem insan hem de primatları (goril, orangutan, şempanze, gibon, maymunlar, lemurlar) etkileyen, nadir ama ciddi kanamalı ateşlerdendir. Filovirüs ailesinden bir RNA virüsü olan ve genetik olarak benzeri bulunmayan hayvan kaynaklı Marburg humması tarafından meydana getirilir. Filovirüs ailesinin bilinen diğer üyeleri sadece Ebola virüsünün 5 türüdür. Marburg humması ilk kez 1967 yılında, Yugoslavya Belgrad (şimdiki Sırbistan) ve Almanya Frankfurt ve Marburg şehirlerindeki laboratuvarlarda aynı anda kanamalı ateş salgını ortaya çıktığında tanımlanmıştır. Başlangıçta laboratuvar çalışanları, birkaç tıbbi personel ve onların bakımıyla ilgilenen aile üyeleri olmak üzere 31 kişi hastalanmış ve 7 ölüm rapor edilmiştir. İlk enfekte olan insanlar araştırma yaparken ithal Afrika yeşil maymunlarına veya onların dokularına temas etmişlerdi.

Marburg virüsü belirtileri nelerdir?



5-10 günlük kuluçka süresinden sonra başlangıç semptomları aniden başlar ve ateş, titreme, baş ağrısı, kas ağrısı şeklindedir. Semptomların başlamasından sonra 5. gün civarında en fazla gövdede (göğüs, sırt, karın) olmak üzere makülopapüler döküntüler ortaya çıkabilir. Mide bulantısı, kusma, göğüs ağrısı, boğaz ağrısı ve ishal görülebilir. Semptomlar gittikçe şiddetlenerek sarılık, pankreas iltihabı, ciddi kilo kaybı, hezeyanlar, şok, karaciğer yetmezliği, yaygın kanamalar ve çoklu organ yetmezliği gelişebilir.

Belirti ve bulguların çoğu tifo veya sıtma gibi diğer bulaşıcı hastalıklara benzediğinden, özellikle tek vakayla sınırlıysa Marburg virüsünün klinik teşhisi zor olabilir. Hastalığın vaka ölüm oranı %23-90 arasındadır.

Virüs nasıl bulaşıyor?



Marburg virüsünün ilk olarak hayvanlardan insanlara nasıl bulaştığı bilinmemektedir. Ancak 2008 yılında Uganda’yı ziyaret eden turistler arasında görülen 2 vakadan dolayı, korunmasız olarak enfekte yarasa dışkısıyla temas edilmesi veya yarasaların yaşadığı ortamlardaki havanın solunması enfeksiyonun en muhtemel yolları olarak düşünülmektedir. Virüsün konak hayvandan insana ilk bulaşmasından sonra enfeksiyon kişiden kişiye temasla yayılır. Bu birkaç yolla olabilir: Enfekte kişilerin vücut sıvılarının damlacıklarıyla doğrudan temas ya da enfekte kan veya dokularla kirlenmiş malzemeler ve diğer nesnelerle temas virüsün bulaşmasına neden olabilir.

Önceki salgınlarda kişiler enfekte primatlara elle dokunmakla veya onların hücre kültürlerine ya da vücut sıvılarına doğrudan temasla hastalanmışlardı. Virüsün insanlar arasında yayılması kapalı ortamlarda ve doğrudan temasla meydana gelir. En sık örnek hastanede veya evde hastabakıcılar üzerinden enfeksiyonun yayılmasıdır.

Virüsün tedavisi



Hastalığın özel bir tedavisi yoktur. Hastanede destek tedavisi uygulanmalıdır. Uygulama hastanın kaybettiği kan ve pıhtılaşma faktörlerinin yerine konulması, kan basıncı ve oksijen durumunun takibi, sıvı ve elektrolit dengesinin düzeltilmesi ve herhangi bir ilave enfeksiyonun tedavisini kapsar.