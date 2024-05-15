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LTB sınırlarındaki su tahlil sonuçları temiz çıktı

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Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), halk sağlığı amacıyla rutin olarak yapılan içme ve kullanım suyu analizlerinin temiz çıktığını duyurdu.

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LTB sınırlarındaki su tahlil sonuçları temiz çıktı
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LTB’den yapılan açıklamaya göre, Halk Sağlığı ve Denetim Şubesi tarafından başkentteki 16 farklı bölgeden alınan nisan ayına ait numuneler koliform bakteri, ecoli ve entreokok açısından Sağlık Bakanlığı Devlet Laboratuvarı Dairesi’nde incelendi ve analizler sonucunda LTB sınırları içerisindeki içme ve kullanım suyunda hiçbir sakıncalı değere ulaşılmadı.

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