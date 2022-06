Limonlu Su İçmenin Faydaları Neler?

Su ile C vitamini, potasyum deposu olan limon buluştu. Limonun anti-bakteriyel özelliğiyle gerçek bir doğal ilaca dönüşen bu karışımı her sabah bir bardak tükettiğinizde vücudunuzda meydana gelen değişikliklere inanamayacaksınız. Peki, limonlu içmenin faydaları neler?

İnsanın doğal yaşam kaynağı suyun insan vücuduna sayısız yararı var. Su vücudun düzgün ve sağlıklı çalışmasına yardımcı olurken bizi hastalıklardan korur. Vücutta biriken toksinleri atmaya yardım eder ve cildimizi arındırır. Uzmanlar yetişkin bir insanın günde en az 2,5 litre su içmesi gerektiği konusunda bizleri uyarıyor. Peki su gibi değerli bir yaşam kaynağı, vitamin ve potasyum kaynağı olan ve anti-bakteriyel özelliği taşıyan limonla birleşirse ne olur? Doğal bir sağlık reçetesi! İşte limonlu su ve onu gerçek bir şifa kaynağı yapan faydaları.

Limonlu Suyun Faydaları

Limon tek başına tüketilmesi zor olan bir meyve. Limonu salatalara, demlediğimiz çaylara ve yemeklere katarız. Limon katıldığı her yiyecek ve içeceğe lezzet ve sağlık getirir. Limonun özelliklerinden yararlanmanın en iyi yolu şüphesiz ılık bir suyun içine katıp sabahları bir bardak içmek. Limon ve suyun bu birleşimi vücudunuza sağlık ve şifa verecek. Limonlu su düzenli tüketildiğinde vücudunuzdaki iyileşmeyi ve zindeliği çok kısa zamanda fark edeceksiniz.

Bağışıklık sistemini güçlendirir

C vitamini vücutta kalkan görevi görür. Vücudu hastalıklardan korur. Bir C vitamini deposu olan limonlu su her sabah tüketildiğinde bağışıklığınızı canlandırır ve viral enfeksiyonlara karşı kalkan görevi görür. İltihap ve mikropları temizler. Sizi hastalıklardan korur. Limonlu su vücudunuzda doğal bir koruma görevi görür.

Sindirim ve boşaltım sistemine iyi gelir

Limonlu su sindirimi hızlandırır. Toksinleri ve istenmeyen maddeleri vücuttan dışarı atarak vücudu arındırır. Bu özelliğiyle bir idrar sökücü vazifesi görür. Karaciğerin yapısını korur ve düzgün çalışmasını sağlar. Bu yüzden limonlu su karaciğer sindiriminde oldukça önemli bir rol oynuyor. Limonlu suyun bir diğer faydası da gaz sıkışmasına ve mide yanmasına iyi gelerek kişinin rahatlamasını sağlaması. Limonlu suyun sindirime en önemli katkılarından biri de böbrek taşı oluşumunu engellemesi. Limonlu su bir yandan böbreklerin su ihtiyacını karşılarken bir yandan da içeriğinde yer alan asitle böbrek taşı oluşmasını engeller.

Dolaşım Sistemini Korur

Limonlu su önemli bir potasyum kaynağı ve potasyum kan basıncını kontrol eder. Kalp ve dolaşım sisteminizin dostu olan limonlu su her sabah bir bardak tüketildiğinde vücudunuzun ihtiyacı olan potasyumu karşılar. Limon bir potasyum deposudur. Limonlu su kan şekerini dengelemeye yardımcı olur ve kanda bulunan toksinlerin vücuttan atılmasına yardımcı olur. Düzenli limonlu su tüketimi vücuttaki asit oranını düzenler, vücuttaki şişkinliği alır. Özellikle kaslarda biriken ürik asidin dolaşım yoluyla atılmasına yardımcı olur.

Beyin ve sinir sistemi

Limonlu su beyni ve sinir sistemini korur. Kaygı ve stresi azaltırken hafızanızı güçlendirir, konsantrasyonu arttırır.

Cildinizi Korur ve Temizler

Limonlu su cildinizi temizler ve korur. Vücutta ve ciltte biriken toksinlerin vücuttan atılmasına yardımcı olur. Sivilce, siyah nokta ve lekelerin oluşmasını engeller. C vitamini cilde canlılık ve parlaklık verir.

Solunum Yolu Rahatsızlıklarına İyi Gelir

Limonlu su astım rahatsızlığına iyi gelir. Nefesi tazeler ve solunum yolu enfeksiyonlarıyla savaşır. Enerjinizi arttırır. Geceleri daha iyi uyumanıza ve yorgun uyanmamanıza yardımcı olur.

Kilo Kaybına Neden Olur

Limonlu su her gün 1 bardak aç karna içildiğinde metabolizmayı hızlandırarak kilo kaybına neden olur ve zayıflamanıza yardımcı olur. Limonlu su aynı zamanda açlığınızı bastırarak tokluk hissi verir.

Limonlu Su Tüketiminde Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

Limonlu su sağlık için doğal bir şifa kaynağı olsa da günde 1 bardaktan fazlasının tüketilmesi uzmanlar tarafından tavsiye edilmiyor. Özellikle diş minesinin zayıflamasına neden olan limonlu su mutlaka pipet yardımıyla tüketilmeli. Limonlu su hamile ve tansiyon hastalarında mutlaka doktor tavsiyesiyle içilmeli. İdrar söktürücü olan limon fazla tüketilmesi durumunda vücudun aşırı su kaybına neden olabiliyor. Bu yüzden dikkatli tüketilmesinde yarar var.