Lefkoşa Devlet Hastanesi'nden Kıbrıs’ta bir ilk

Lefkoşa Devlet Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniğinde Kıbrıs’ta ilk defa kapalı kalp ameliyatı yöntemiyle (minimal invaziv) koroner by-pass operasyonu gerçekleştirildiği bildirildi.

Yazılı açıklama yapan Lefkoşa Devlet Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Bölüm Başkanı Op. Dr. Ozan Emiroğlu, uzun süredir bu konuda hazırlıkları bulunan Op. Dr. Çağın Zaim ve 10 kişilik kalp ekibi tarafından gerçekleştirilen ameliyatın, 3 saat sürdüğünü belirtti.

Hastanın tıkalı olan 3 damarına, 1 göğüsten ve 2 bacaktan alınan damarlar ile 3 damar koroner by-pass operasyonu yapıldığını kaydeden Emiroğlu, 45 yaşındaki erkek hastanın kapalı yöntem by-pass ameliyatından sonra 1 gün yoğun bakımda kalıp ertesi günü servise alındığını, 4 gün sonra taburcu edildiğini ifade etti.

Emiroğlu, “Sol göğüsten 7-8 cm.lik kesi ile, hiçbir kemik kesilmeden yapılan kapalı yöntem by-pass ameliyatlarının birçok avantajı bulunduğundan tüm dünyada her geçen gün daha fazla hasta tarafından tercih edilmektedir.” dedi.

Normal göğüs kemiği kesilerek yapılan ameliyatlarda hastanın genelde 2-3 ay istirahat sonrasında çalışmaya dönerken, kapalı yöntem ameliyatlarda hastanın yaklaşık 2-3 hafta sonra işine dönebildiğini kaydeden Emiroğlu, şöyle devam etti:

“Küçük kesi ile kemik kesilmeden ameliyat yapıldığı için ameliyat sonrasında daha az ağrı olmaktadır. Normal göğüs kemiği kesilerek yapılan by-pass ameliyatlarında hastaların 45 gün sadece sırt üstü yatıp, yan yatmaması gerekirken, kapalı ameliyatlarda hastanın hareket kısıtlılığı olmaz. Göğüs kemiği kesildiğinde oluşabilecek, göğüs kemiğinin kaynaşmama sorunu ortadan kalkmaktadır. By-Pass için kullanılacak olan bacaktan çıkarılan damarlar da küçük kesi ile çıkarıldığından, ameliyattan sonra bacaklarda oluşabilen yaranın kaynaşması veya enfeksiyon problemleri yok denecek kadar, çok daha az olmaktadır.”

Emiroğlu, kozmetik yönü haricinde belirtilen birçok avantajı olan bu yöntemin uygun hastalara uygulandığı zaman, hastaların rahat bir iyileşme dönemi geçirdiğini kaydetti.