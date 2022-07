Kurban Bayramı ve pratik beslenme önerileri

Ülkemizi ele aldığımızda Kıbrıs insanının yemek sofralarında eğlenmeyi seven bir yapısı vardır. 4 günlüksürecinde gerek evde gerek ev dışında tüketilecek yemeklerin porsiyonlarının küçük olmasına dikkat etmekte fayda vardır. Bunun yanı sıra özellikle kızartma ve kavurma et tüketmek yerine fırında veya ızgara pişirilen et ve et ürünlerini seçmek bayram süresince sağlık için oldukça fayda sağlayacaktır.Kurban etlerini önceden dinlendirin taze kesilmiş et tüketildiğinde sindirim problemlerine yol açabiliyor. Et, protein kaynağı olan bir besindir bu yüzden sindirimi zor ve geçtir.Et tüketirken iyi pişmesine ve iyice çiğnenmesine dikkat edin aşırı tüketiminden kaçının.Kahve veya çay veya gazlı içecekler kafein içeren ürünlerdir ve aşırı kafein tüketmenin tabiî ki zararları vardır. Günde içilen 2-3 fincan kahvenin sağlık için faydaları bulunmuştur. Ancak aşırı tüketiminin bazı olumsuzluklara yol açtığı bilinmektedir. Bunlar kalp üzerinde ritim bozukluğuna yol açıp çarpıntıya sebebiyet vermesi, mide asit salgısını artırıp reflü oluşumunu sağlıyor.Diüretik özelliğe sahip olan kahve vücuttan su kaybına neden oluyor. Aşırı tüketimi vücuttan vitamin ve mineral kaybına yol açabiliyor. Aşırı alınan kafein, vücuttan kalsiyum atımına yol açıyor. Bu yüzden özellikle kalp hastaları, yüksek kan basıncına sahip bireyler veya mide problemleri yaşayan kişilerin ve sağlığına önem veren kişilerin kahve tüketimlerini 3 fincanla sınırlandırmaları gerekiyor.Gidilen ortamlarda ikram edilen şekerleri kabul etmemek olmaz. Ancak her kabul edilen şekeri tüketmek unutmayın kilo kontrolünü sağlamaya çalışan kişilerde negatif sonuçlar doğurabiliyor. Ayrıca şeker veya şeker benzeri ürünlerin besin değerine baktığımızda vücut için sadece boş enerji ve yağ sağlıyor. Yani vücut için metabolizma için sağlıklı etkiye sahip değiller. Ayrıca diş ve diş etleri için de olumsuz etki yaratıyor. Bu yüzden şeker tüketiminizi sınırlandırın. Diyabet hastası kişilerin veya karaciğer yağlanması olan kişilerin. Mide problemi yaşayan kişilerin şeker tüketmemeleri gerekiyor.Kurbanlık et kesildikten hemen sonra tüketilmesi sindirim problemlerine yol açabilir. Bunun nedeni hayvan ilk kesildiğinde rigor mortis denilen (ölüm katılığı) olay yaşanır. Et uygun sıcaklık ve uygun ortamlarda bekledikten sonra bu durum enzimlerin işlevlerinin sona ermesiyle ortadan kaybolur. Kümes hayvanlarında bu olay 1 saat içinde son bulurken, büyük baş ve küçük baş hayvanlarda 10 gün içinde,15 derecelik ısıda ise 3 günde kaybolur ve et yenecek konuma gelir. Taze kesilmiş etin sindirimi bu durumdan ötürü zordur. Tüketildiğinde hazımsızlığa yol açabilir ve sert kalır. En iyisi kurban etini kestikten sonra 3-4 gün içinde fırın veya ızgara pişirerek tüketmektir.Bayram günlerinde mutlaka kahvaltı tüketin. Kendinizi ve metabolizmanızı güne hazırlayın. Bayram günlerinde et ve et ürünlerini öğle öğünlerini aktarmanızda fayda var. Akşam öğünlerinde ise daha aperatif olan sandviç, salata veya çorba gibi hafif ancak sindirimi kolay besinlere yer verin. Mide kapasitenizi zorlayacak aşırı porsiyonlardan kaçının. Yağlı hamur işleri, yağda kavurmaların aşırı tüketimi hem mide işlevlerini zorlayıp sindirim güçlüğüne neden olacak ve bu problem gün boyu sürecektir, bu yüzden ağır yemek tüketilecekse mutlaka öğle vakitlerinde küçük porsiyonlarda akşamları ise hafif geçirmeye dikkat edin…Şeker ve kalp problemi yaşayan kişilerin, rutin alışkanlıklarını (ilaç saatleri, öğün saatleri) aksatmadan bayramlarını geçirmeleri gerekiyor.Özellikle şeker hastaları güne mutlaka kahvaltı ile başlamalı. Aşırı karbonhidrat içeren ürünleri diyetlerine eklememelerini önermekteyim. Yine şeker hastası olup da insülin veya oral diyabetik hap kullanıyorsa, öğün saatlerine birebir uymaları gerekiyor.Aksi halde düzensiz şeker değerlerine sahip olup, fizyolojik olarak bu durumdan etkilenecektir. Kalp hastası bireylerin düzenli ilaç kullanımına uyması gerekiyor. Yağlı kızartma aşırı kolesterol içeren et ve et ürünlerinden uzak durup daha çok fırın, ızgara veya haşlama yöntemlerini tercih etmelerinde fayda var. Güneş altında fazla kalmamaları ve sıvı tüketimlerine özen gösterip, alkol sigara gibi sağlığı olumsuz etkileyecek maddelerden uzak durmaları gerekmekte en önemlisi stres yapmamalarıdır.Ayrıca hayatımızda iki yıldan beridir var olan Covid-19 sebebiyle ve artan vaka artışlarına bağlı olarak maske-mesafe ve hijyeni bu bayram da ihmal etmemeliyiz.Herkese sağlıklı bayramlar…