Kıbrıslı Türk’e hem mülk iadesi, hem 310 bin Euro tazminat

Rum hükümeti, uzun yıllar süren davanın ardından Limasol’daki Kıbrıs Türk mahallesinde bulunan bir taşınmazın sahibi ABD vatandaşı Kıbrıslı Türk’e taşınmazını geri verdi, aynı zamanda 310 bin Euro da tazminat ödedi





Politis gazetesinde dün yer alan bir habere göre, Rum hükümetinin, uzun yıllar süren “hukuki maceraların” ardından, Limasol’daki Kıbrıs Türk mahallesinde bulunan bir taşınmazın sahibiyle uzlaşmak zorunda kaldığı, taşınmazın mülk sahibine geri verildiği, aynı zamanda 310 bin Euro da tazminat ödendiği haber verildi.

Gazete “Amerikalı Kıbrıslı Türk’e 310 bin Euro Tazminat” başlıklı haberinde, mülkün geri verildiği kişinin, mülk sahibinin, doğumundan bu yana Amerikan vatandaşı olan oğlu olduğunu yazarken, taşınmazın Kıbrıs Türk Malları Vasiliği tarafından DİSİ eski milletvekilinin babasına tahsis edildiğini de belirtti.

Gazete iç sayfadan “Kıbrıs Türk Taşınmazına Yasadışı Bir Şekilde El konulması Bize 310 Bin Euro’ya Mal Oldu- Mülk Sahibi Amerikan Vatandaşıydı ama Biz Kıbrıslı Türk Olduğunda Israr Ettik” başlıklarıyla iç sayfadan geniş yer ayırdığı haberinde, yapılan bir hatanın Rum yönetimine binlerce Euro’ya mal olduğunu yazdı.

Rum İçişleri Bakanlığının, Limasol’daki “Cami-i Cedid” mahallesinde bulunan bir taşınmazı, 2004 yılından bu yana Kıbrıslı Türk şahsın oğluna vermediğini yazan gazete, Kıbrıslı Türk şahsın oğlunun hem Amerikan vatandaşı, hem de yasal mülk sahibi olduğunu belirtti.

Rum İçişleri Bakanlığının 18 yıldır ilgili taşınmazı söz konusu kişiye vermeyi kabul etmediğini yazan gazete, bakanlığın itirazının “bahse konu kişinin Kıbrıslı Türk olduğu ve özgür bölgelerde daimi olarak ikamet etmediğinden, 1974 işgalinin ardından terk ettiği mülkünü idare etme hakkına sahip olmadığı” iddiasına dayandığını belirtti.

OLAYIN GEÇMİŞİ

2004 yılında 75 yaşında olan Amerikan vatandaşı şahsın, Rum İçişleri Bakanlığına bağlı Kıbrıs Türk Malları İdaresi Birimine giderek, Limasol’daki mülkün kendisine verilmesini istediğini yazan gazete, söz konusu şahsın, Limasol Marinası karşısındaki Kıbrıs Türk mahallesinde bulunan bir taşınmazın sahibi olduğunu belirtti.

Söz konusu şahsın talebinin kabul edilmediğini, çünkü Kıbrıs Türk Malları Vasiliğinin mülkü DİSİ eski milletvekili bir kişinin babasına tahsis ettiğini yazan gazete, söz konusu şahsın İçişleri Bakanlığını, kendisinin Amerikan vatandaşı olduğu, orada doğduğu ve daimi olarak ABD’de ikamet ettiği konusunda ikna etmeye çalıştığını ifade etti.

Kıbrıs Türk Malları İdaresinin ise söz konusu şahsı dinlemek istemediğini yazan gazete, bahse konu kişinin ABD’de doğduğunu, babasının Kıbrıslı Türk, annesinin ise Macar olduğunu kaydetti.

Şahsın tüm yaşamı boyunca ABD’de bulunduğunu ve 2004 yılında 75 yaşında olduğunu kaydeden gazete, şahsın malının iadesini ve 50 bin Euro da tazminat istediğini fakat bunun devlet tarafından kabul edilmediğini ifade etti.

Limasol’daki taşınmazın Amerikan vatandaşı şahsın babasına ait olduğunu, baba 1967 yılında hayatını kaybettiğinde ise iki oğlunun her birine mülkün 5/12’sini, eşine de 2/12’sini bıraktığını yazan gazete, iki oğuldan birinin ve adamın eşinin 1974 yılından önce Kıbrıs’a döndüklerini ve Limasol’da kaldıklarını belirtti.

1974 yılındaki harekâttan sonra ise bu kişilerin Güney Kıbrıs’taki mülklerini terk ederek Girne’ye gittiklerini ve KKTC tarafından kendilerine Rum malı tahsis edildiğini öne süren gazete, bu kişilerin Güney’deki mallarının (7/12) kendilerine iade edilmesini istediklerini, ancak KKTC’de yaşadıkları ve Rum malı kullandıklarından ötürü bunun mümkün olmadığını ifade etti.

Taşınmazın 5/12’lik kısmına sahip olan Amerikan vatandaşının ise 2013 yılında mülküne yasadışı olarak el koydukları gerekçesiyle Rum Yönetimi aleyhine dava açtığını kaydeden gazete, Rum İstihbarat Teşkilatının (KİP) 2016 yılında yaptığı araştırmanın sonucunda, söz konu kişinin Amerikan vatandaşı olduğunu, KKTC’de kalmadığını ve hiçbir zaman da mülkünü terk etmediğini tespit ettiğini yazdı.

Bu arada söz konusu Amerikan vatandaşı kişinin 2021 yılında hayatını kaybettiğini kaydeden gazete, Rum Yönetiminin ise 22 Haziran 2022 tarihinde, uzlaşmaya ve taşınmazı ölen kişinin vasilerine iade etmeye karar verdiğini belirtti.

Limasol Kaza Mahkemesinde varılan uzlaşmayla, devletin, ölen kişinin vasilerine mülkü (taşınmazın 5/12’si) iade etmeyi ve kendilerine 310 bin Euro tazminat ödemeyi kabul ettiğini kaydeden gazete, 5/12’lik mülkün vasilerinin ise, iadenin ardından, bunu 1974 yılının akabinde Kıbrıs Türk Vasiliğinin tahsis ettiği Kıbrıslı Rum’a satmayı kabul ettiklerini belirtti.

Gazete, söz konusu Kıbrıslı Rum’un göçmen olduğunu, aynı zamanda haberde adı belirtilmeyen eski bir DİSİ milletvekilinin babası olduğunu vurguladı.

Gazete, elde ettiği bilgilere dayanarak, mülkün satışı için ödenen paranın 500 bin Euro olduğunu yazarken, emlakçılardan alınan bilgilere göre ise, mülkün piyasa değerinin ise 1 milyon Euro civarında olduğunu ekledi.

