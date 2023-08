KKTC’de Koronavirüs'ün Eris varyantı tespit edilmedi

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Oygar: “DNA Genetik Laboratuvarı varyant takibi yaptı bugüne kadar… Eris varyantı henüz daha görülmedi. Eris varyantı görülse de önlemler aynı olacak. Virüs zayıflıyor. Paniğe gerek yok. Takipteyiz”

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından “izlenmesi gereken varyant olarak” açıklanan Koronavirüs'ün EG.5 (Eris) varyantı henüz KKTC’de tespit edilmedi.

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Deren Oygar, DNA Genetik Laboratuvarı’nın bugüne kadar varyant takibi yaptığını, ülkede henüz Eris varyantı görülmediğini açıkladı. Oygar, son bir hafta içerisindeki tetkiklerin sonuçlarının da birkaç gün içinde çıkacağını kaydetti.

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Emre Vudalı ve Çocuk Enfeksiyonu Uzmanı Dr. Derin Oygar ise, Eris varyantı ülkede görülse de önlemlerin aynı olacağını ifade ederek, virüsün zayıfladığını, paniğe gerek olmadığını vurguladı. Vudalı ve Oygar, risk grubundaki kişilerin her zaman olduğu gibi korunması gerektiğine de dikkat çekti.

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Deren Oygar ile Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Emre Vudalı ve Çocuk Enfeksiyonu Uzmanı Dr. Derin Oygar Türk Ajansı Kıbrıs’a, (TAK) konuştu.



Deren Oygar: “İnfluenza da olsa Covid de olsa hasta olan kişi maske takmalı”



Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Deren Oygar, DNA Genetik Laboratuvarı’nın bugüne kadar varyant takibi yaptığını, ülkede henüz Eris varyantı görülmediğini açıkladı. Oygar, son bir hafta içerisindeki tetkiklerin de 1-2 gün içerisinde çıkacağını kaydetti.

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi ve altında çalışan Enfeksiyon Komitesi ile sık sık istişare içerisinde olduklarını belirten Oygar, dönem dönem bakanlıkta toplantılar yaptıklarını ve komiteden gelen öneriler doğrultusunda hareket ettiklerini söyledi.

Dünyada şu andaki önerinin ağır semptom gösteren ve özellikle hastane yatışı olan kişilerden test alınması olduğunu ifade eden Oygar, DSÖ ve CDC’nin yayınlarını takip ettiklerini , tarama veya izole gibi bir öneri olmadığını kaydetti. Oygar, semptomlu kişilerden test alındığını ifade etti.

“Yeni varyant illaki kötüye gidecek” diye bir şey olmadığını dile getiren Deren Oygar, tekrardan izolasyon gerektiren bir duruma gelinmesi halinde ise sistem, halihazırda kurulmuş olduğu için hazır olunduğunu söyledi. Oygar, Covid-19 istatistiklerinin yayınlanmadığını ancak tümünün günbegün kendilerine geldiğini de ifade etti.



Son 14 gün içerisinde 98 Koronavirüs vakası



Ülkede son 14 gün içerisinde 98 Koronavirüs vakası tespit edildiğini kaydeden Oygar, bu vakalardan 2 çocuk ve 2 yetişkinin yatılı olarak tedavi edildiğini, 3 kişinin taburcu edildiğini, diğer kişinin ise durumunun iyi olduğunu ve tedavisinin devam ettiğini belirterek, “Kontrolümüz altındadır” dedi.

Eris varyantının normal grip gibi genellikle geçtiğini belirten Oygar, daha ciddi bir noktaya gelinmesi halinde gerekeni yapacaklarını ancak şu anda takipte olduklarını kaydetti.

İnfluenza da olsa Covid de olsa diğer kişilerin bulaşmasını önlemek için hasta olan kişinin mutlaka maske takması gerektiğine dikkat çeken Deren Oygar, “Ne isterse olsun, virütik bir semptomu varsa otomatik diğer insanları korumaya geçmesi lazım” dedi.



Vudalı: “Virüsün şiddeti azalıyor”



Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Emre Vudalı da, Covid-19 pandemisinin başından itibaren bakıldığında virüsün şiddetinin azaldığını ifade ederek, ancak virüsün bulaşıcılığında artış olduğunu dile getirdi.

Her yeni varyant çıktığında bir önceki varyanta göre daha baskın olması için daha bulaşıcı olduğunu belirten Vudalı, “Yeni varyantın daha bulaşıcı olduğu bilinmektedir ama daha ağır değil” dedi.



“Risk grubundaki kişileri korumak gerekiyor”



Dünya Sağlık Örgütü’nün de aynı şekilde yeni varyantın hastalık şiddetinin arttığını gösteren bir bilimsel veri olmadığını söylediğine dikkat çeken Vudalı, “Yani basit bir üst solunum yolu enfeksiyonu veya grip şeklinde geçiyor ama risk sıfır değil. Yine risk grubundaki kişileri korumak gerekiyor. Bu dönemde onlara belki de hatırlatma doz aşı yapılması gerekir çünkü risk hiçbir zaman sıfır olmaz... Bütün toplumu düşünecek olursak daha ağır bir tablo yok ancak daha bulaşıcı bir virüs var karşımızda...” diye konuştu.

Eris varyantının dünyada da yeni dolaşmaya başlayan bir varyant olduğuna işaret eden Emre Vudalı, genel olarak diğer varyantla aynı olduğunu ifade ederek, ateş, baş ağrısı, burun akıntısı, öksürük gibi genel belirtileri olabileceğini kaydetti. Vudalı, nefes darlığı şikayeti veya genel durum bozukluğu olması durumunda ise hızlı bir şekilde doktora başvurulması gerektiğini vurguladı.

Emre Vudalı, bu dönemde grip şikâyeti ile gelen hasta sayısında bir artış olduğunu ancak hastaneye yatışlarda ciddi anlamda bir artış gözükmediğini de kaydetti.

Havaların soğumasıyla virüsün şiddetinde bir artış olup olmayacağı yönündeki soruyu da yanıtlayan Vudalı, “Virüsün şiddetinde mevsime göre bir değişiklik olmaz, sadece bulaşma düzeyinde bir değişiklik olur o da genelde insanların alışkanlıklarına bağlıdır” dedi. Yaz aylarında insanların açık havada zaman geçirirken, kış aylarında kapalı ve kalabalık ortamlarda zaman geçirdiği için bulaşta bir artış olduğunu ifade eden Vudalı, bunun temasla ilgili olduğunu söyledi.

Risk grubu olmayan kişilerde şu aşamada aşı önerileceğini düşünmediğini belirten Emre Vudalı, influenza hastalığına benzetme yaparak, her sene virüsün sürekli değiştiğini ve ona paralel olarak da grip aşısının bir önceki senenin en yoğun gözüken virüsüne karşı yapıldığını ifade etti. Covid-19’un da yavaş yavaş buna dönüşeceği düşüncesini paylaşan Vudalı, dünyanın o yola doğru girdiğini kaydetti.

Bütün pandemilerde ortak yönün virüsün zaman içerisinde zayıflaması ve insan bağışıklığının güçlenmesi olduğunu belirten Vudalı, “Virüs zayıflıyor, panik yapacak bir durum yok, hastaneye yatışlarda artış yok” dedi.



Derin Oygar: “Eris varyantı olsa da önlemler yine aynı olacak”



Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı & Çocuk Enfeksiyonu Uzmanı Dr. Derin Oygar ise ateşli üst solunum yolu enfeksiyonu bulgusu ile başvuran çocuklara mutlaka PCR testi yaptıklarını dile getirdi.

Eris varyantının bulaşıcılığının daha fazla olduğunu ifade eden Oygar, aslında şu anda iki tane varyantın dolaşımda olduğunu, birinin “BA.2.86”, diğerinin ise “EG.5” yani Eris varyantı olduğunu söyledi. Derin Oygar, bunların hepsinin geçen sene Haziran ayında çıkan Omicron’un alt varyantları olduğunu belirtti.

Oygar, “Benim şahsen çocuklarda klinikte gördüğüm, saptadığımız Omicron’dan çok farklı değil. Ses kısıklığı, burun akıntısı, ateş, kas ağrısı ve hafif ishal yapabiliyor. Genelde de iki gün içerisinde hızla toparlıyorlar” şeklinde konuştu.

Derin Oygar, ülkesel bazda bazı ülkelerde hastalık sayısında artış olduğunu ancak ABD dışında ağır hastalık bildirilmediğini ifade etti.

“Eris varyantı olsa da fark etmiyor önlemler yine aynı olacak” diyen Derin Oygar, “Varyant bu hafta gelir mesela veya 2 hafta sonra gelir… Şaşırtıcı bir şey olmaz” şeklinde konuştu.