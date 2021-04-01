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Karabuğday mercek altında

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Özellikle Rusya, Ukrayna, Polonya, Japonya ve Çin’de tüketimi yaygın olan Karabuğday (greçka) son yıllarda sağlık savaşçısı olarak bilinmektedir. Popülerliğini kaybetmeyen karabuğdayın en önemli özelliği glütensiz olması!

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Karabuğday mercek altında
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Gluten; buğdayda yer alan bir proteindir, özellikle glüten hassasiyeti olanlar, çölyak tanısı alan kişiler karabuğdayı rahatlıkla tüketebilir. Ayrıca iyi bir bitkisel protein kaynağıdır %13 oranında protein içerir bu nedenle vegan ve vejeteryan kişilerinde tercih ettiği bir besindir.


 
Karabuğdayın faydaları
  • Kolesterol ve kan basıncını dengeleyerek kalp hastlıklarından korur.
  • Sindirim sistemi problemlerine iyi gelir.
  • Diyabetli bireyler, çölyak hastaları ve düşük FODMAP diyeti uygulayanların rahatlıkla tüketebileceği bir besindir.
  • Kuarsetin bakımından zengin olup antioksidan içerir.
  • İçerdiği yüksek lif ve dirençli nişasta sayesinde kolon sağlığı için önemlidir.
  • Özellikle son yıllarda vurgulanan mikrobiyata sağlığı için karabuğday bağırsak dostu bir besindir.
  • İçerdiği yüksek lif ve bitkisel proteinler sayesinde uzun süreli tok tutucu özellik gösterir, kilo vermeye çalışan kişiler için uygundur.
  • Yüksek miktarda magnezyum içermektedir, bu saye de insülin duyarlılığı ve kan şekeri dengelenmesinde yarar sağlar, ayrıca kalp hastalıklarından korunmada magnezyumun rolü büyüktür.
  • Rutin adı verilen flavonoid sayesinde kalp hastalıkları ve kansere karşı korumada etki gösterir.
Karabuğdayı ister salatalarınızda, sebze yemeklerinin yanında pilav yerine, bazen ununu kullanarak yapacağınız keklerde kullanabilirsiniz. Bu hafta sizler için  besin değeri çok yüksek herkes için uygun Karabuğdaylı Yoğurt çorbasının tarifini paylaşıyorum.

 

Yoğurtlu karabuğday Çorbası
Malzemeler
1 su bardağı karabuğday haşlanmış
2 su bardak yoğurt
2 yk tam buğday un
1 yumurta
Tuz
Karabiber
Pul biber
 
Kaynayan su içine haşlanan karabuğdayı ekleyin, ayrı bir kapta un, yumurta ve yoğurdu iyice çırpın ve çorba suyundan azar azar ekleyip iyice karıştırın pürüzsüz bir hale gelince çorba içine hızlıca karıştırın ve baharatları ekleyin.

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