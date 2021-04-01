Karabuğday mercek altında

Karabuğdayın faydaları
- Kolesterol ve kan basıncını dengeleyerek kalp hastlıklarından korur.
- Sindirim sistemi problemlerine iyi gelir.
- Diyabetli bireyler, çölyak hastaları ve düşük FODMAP diyeti uygulayanların rahatlıkla tüketebileceği bir besindir.
- Kuarsetin bakımından zengin olup antioksidan içerir.
- İçerdiği yüksek lif ve dirençli nişasta sayesinde kolon sağlığı için önemlidir.
- Özellikle son yıllarda vurgulanan mikrobiyata sağlığı için karabuğday bağırsak dostu bir besindir.
- İçerdiği yüksek lif ve bitkisel proteinler sayesinde uzun süreli tok tutucu özellik gösterir, kilo vermeye çalışan kişiler için uygundur.
- Yüksek miktarda magnezyum içermektedir, bu saye de insülin duyarlılığı ve kan şekeri dengelenmesinde yarar sağlar, ayrıca kalp hastalıklarından korunmada magnezyumun rolü büyüktür.
- Rutin adı verilen flavonoid sayesinde kalp hastalıkları ve kansere karşı korumada etki gösterir.
Yoğurtlu karabuğday Çorbası
Malzemeler
1 su bardağı karabuğday haşlanmış
2 su bardak yoğurt
2 yk tam buğday un
1 yumurta
Tuz
Karabiber
Pul biber
Kaynayan su içine haşlanan karabuğdayı ekleyin, ayrı bir kapta un, yumurta ve yoğurdu iyice çırpın ve çorba suyundan azar azar ekleyip iyice karıştırın pürüzsüz bir hale gelince çorba içine hızlıca karıştırın ve baharatları ekleyin.
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