Kanserde endişe verici tablo

Ülkede 2022’de 6 bin 661 kişiye kanser taraması yapıldı, 89 kişinin taraması pozitif çıktı. Tıbbi onkoloji merkezine bir yılda toplam 33 bin 41 müracaat yapıldı

1-7 Nisan Kanser Haftası nedeniyle basın toplantısı düzenleyen Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, kanser erken teşhis edilirse tedavisinin de mümkün olduğunu hatırlatarak, toplumsal farkındalığın ve tarama testlerinin kanserle mücadele önemli rol oynadığını kaydetti.

Altuğra, KKTC’de Dünya Sağlık Örgütü’nün önerdiği 3 kanser türünde tarama yapıldığını belirterek, rahim ağzı, meme ve kalın bağırsak kanserlerine yönelik 2022 yılına yönelik taramalarla ilgili verileri paylaştı.

Buna göre, 2022’de 6 bin 661 kişiye kanser taraması yapılırken, 89 kişinin taraması pozitif çıktı.

Altuğra, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi Erken Tanı Merkezi’nden sonra kanser taramasının Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde de ücretsiz yapılmaya başlandığını söyledi.

Sağlık Bakanı Altuğra’nın paylaştığı verilere göre, 2022 yılında erken tanı programı kapsamında 30-65 yaş arası bin 917 kadına smear testi yapıldı, 5 pozitif vaka saptandı, 40-69 yaş aralığında 2 bin 364 kadına mamografi yapıldı, 12 pozitif vaka belirlendi, 50-74 yaş arasında 2 bin 380 kişiye gaitada gizli kan bakıldı, 72 kişide pozitif sonuç saptandı.

Altuğra, Erken Tanı Kanser Tarama Merkezi’nde 30-65 yaş arası kadınlara 2 yılda bir kez rahim ağzı kanseri taraması, 40- 69 yaş arası kadınlara 2 yılda bir kez meme kanseri taraması, 50 -74 yaş arası kadın ve erkeklere kalın bağırsak taraması yapıldığı bilgisini de paylaştı.

Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi Onkoloji Merkezi 2022 Yılı istatistiklerine göre, erişkin tıbbi onkoloji bölümü polikliniğine 19 bin 540 müracaat oldu.

19 oda, 24 yataktan oluşan Erişkin onkoloji servisinde 945 hastaya yatılı tedavi verildi.

20 koltuk, 5 yataktan oluşan kemoterapi bölümüne 13 bin 501 hasta başvurdu. Tıbbi onkoloji merkezine toplam müracaat sayısı 33 bin 41 oldu. Radyasyon onkolojisi bölümüne 3 bin 167 müracaat, çocuk onkolji-hemotoloji bölümüne 590 müracaat yapıldı.

Sağlık Bakanlığı’nda 1-7 Nisan Kanser Haftası nedeniyle düzenlenen basın toplantısında konuşan hekimler ve sivil toplumdan yetkililer, kanser tarama testlerinin yaygınlaştırılması gerektiğine dikkat çekti.

Kanser Hastalarına Yardım Derneği Başkanı Raziye Kocaismail,

“En büyük sıkıntımız hastalarımızın ilaçlarını düzenli alabilmesi. En büyük arzumuzsa, taramaların devlet eliyle yapılarak insanların hasta olmadan korunabilmesi” dedi.

Onkoloji Merkezi’nde görev yapan hekimler Dr. Özlem Gürkut, Dr. Polat Olgun ve Dr. Ömer Diker de basın toplantısında söz aldı.

Kanserin önlenebilir bir hastalık olduğunu ifade eden Gürkut, koruyucu sağlık hizmetlerini geliştirmenin hekimlerin önem verdiği konuların başında geldiğini ancak kişide kanser gelişmişse de bunu erken tanımanın önemli olduğunu vurguladı.

Dr. Polat Olgun da, “Kanserde en önemli nokta erken tanı ama ileri evre kanserde de sağ kalımlar ve başarı şansımız oldukça arttı” dedi.

