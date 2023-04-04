Brent petrolün varil fiyatı $85.57dolar

Güne $84,78 ile başlayan Brent Petrol, saat 08:01 itibarıyla %0,68 artışla $85,57'dan işlem görüyor. Dün en düşük $82,70, en yüksek $86,59 seviyelerini gören Brent Petrol, günü $84,78 seviyesinde kapattı. Brent Petrol, 20.03.2023 tarihinde $70,09 ile son bir ayın en düşük, 07.03.2023 tarihinde ise $86,94 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.