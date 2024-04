Kalp sağlığınıza dikkat etmek için hasta olmayı beklemeyin

YDÜ Hastanesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hamza Duygu uyarılarda bulundu: "Kalp ve damar hastalıkları ile savaşta ana hedef obezite, hipertansiyon ve sigara"

Sadece Türkiye ve KKTC’de değil dünya genelinde en yaygın ölüm nedeni olarak kalp ve damar hastalıkları ön plana çıkıyor. Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hamza Duygu, kalp ve damar hastalıkları ile ilgili bilinmesi gereken önemli bilgiler paylaştı.Dünya Sağlık Örgütü’nün; kan basıncı, obezite, kolesterol ve sigara içiminin kontrolü ile kalp ve damar hastalıklarının görülme sıklığının yarıya indirilebileceği yönünde görüş bildirdiğini vurgulayan Prof. Dr. Hamza Duygu, koruyucu hekimliğin kalp ve damar hastalıklarından kaynaklı ölümlerin azaltılmasında çok önemli role sahip olduğunu belirtti. Kalp ve damar hastalıklarının birden fazla faktöre bağlı olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Duygu, “Kalp ve damar hastalıkları riskini artırdığı bilinen ve her toplumda etkin olduğu kabul edilen risk faktörleri var. Bu risk faktörlerini en aza indirmek için; sigara içmemek, sağlıklı beslenmek, en az günde yarım saat ve haftada beş gün düzenli egzersiz yapmak, normal şeker metabolizmasına sahip olmak ve aşırı stresten uzak durmak son derece önemli” ifadesini kullandı.Kalp ve damar hastalıkları ile savaşta ana hedef obezite, hipertansiyon ve sigara!Kalp ve damar hastalıkları ile ilgili risk faktörleri arasında yaş, cinsiyet ve genetik özelliklerin değiştirilemez risk faktörleri olduğunu söyleyen Prof. Dr. Hamza Duygu, sigara, sağlıksız beslenme alışkanlıkları, aşırı alkol, durağan yaşam, şişmanlık, kan yağlarının yüksekliği, kan basıncı yüksekliği ve kan şekerinin ise düzeltilebilir risk faktörleri olduğunu söyledi. Prof. Dr. Hamza Duygu, “Özellikle düzeltilebilir risk faktörleri kalp ve damar hastalıklarını önleme stratejisinin temelini oluşturur. Başta gelen üç risk faktörü olan obezite, hipertansiyon ve sigara içimi kalp ve damar hastalıkları ile savaşta ana hedef olmalıdır” dedi.SİGARADA PASİF İÇİCİLİK BİLE KALP DAMAR SAĞLIĞI AÇISINDAN SON DERECE ZARARLI...Kalp ve damar sağlığı için önerilerde bulunan Prof. Dr. Hamza Duygu, öncelikle sigara dumanından uzak durulması gerektiğini belirtti. Sigaranın; kalp damarlarını büzerek, içlerini örten ince yararlı örtüyü tahrip ettiğini söyleyen Prof. Dr. Hamza Duygu, sigaranın aynı zamanda kanın pıhtılaşmasını da kolaylaştırdığını belirtti. Sigara içmenin veya dumanına maruz kalmanın, damar sertliğini başlatarak kalp krizine, felç ve bacak damarlarında tıkanmalara neden olduğu uyarısında bulunan Prof. Dr. Hamza Duygu, “Aktif içicilik kadar pasif içicilik de kalp damar sağlığı açısından son derece zararlıdır” ifadelerini kullandı.‘SESSİZ KATİL’ HİPERTANSİYON VE ŞEKER HASTALIĞINA DİKKAT!“Sessiz katil” olarak adlandırılan hipertansiyonla mücadelenin, yaşam tarzı değişikliklerinin ve düzenli tansiyon ilacı kullanımının kalp krizi, aort damar yırtılması, beyin kanaması ve aort damarında genişlemenin önlenmesi için hayati önem arz ettiğini belirten Prof. Dr. Hamza Duygu, kan şekerinin de normal sınırda tutulması gerektiğini kaydetti. Prof. Dr. Hamza Duygu, “Diyabetiniz varsa diyet, kilo kontrolü ile birlikte uygun tedavinin başlanması konusunda titiz davranmak önemlidir. Yüksek kolesterolle mücadele edip diyet ve egzersize ilaveten doktorunuz gerekli gördüğünde ilaç kullanmaktan çekinmeyin” uyarılarında bulundu.AKDENİZ MUTFAĞINI BENİMSEYİN!Kişilerin beslenme tarzı olarak Akdeniz mutfağını benimsenmesi gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Hamza Duygu beslenme önerilerinde de bulundu. Sebze, meyve, baklagiller, kepekli tahıl ve kuruyemiş açısından zengin; zeytinyağının temel yağ olarak kullanıldığı, balığın kırmızı ete tercih edildiği, hazır ve paketlenmiş besinlerin olmadığı yeme alışkanlıkların kalp sağlığı açısından önemli olduğunu vurgulayan Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hamza Duygu, “Asansörden ve yürüyen merdivenden uzak duralım” sözleri ile haraketli bir yaşam tarzı benimsenmesi gerektiğine de değindi.KALP VE DAMAR SAĞLIĞI İÇİN ÖNERİLER!Prof. Dr. Hamza Duygu, kalp damar hastalıklarından korunmak için önerilerini sıraladı.· Dinlendirici bir uykunun önündeki engelleri kaldırıp her akşam aynı saatte yatıp 7 – 8 saat uyku uyuyun· Düşük kilonuzu koruyun· Saatlerce hareketsiz oturmayın· Dengeli beslenip, egzersiz yaparak vücut kitle endeksini 25’in altında tutmaya dikkat edin· Kötümserlik, şüphecilik, husumetle dolu olmak, kalbi yorup, damarları yaşlandırıyor, hayatı kısaltıyor. Bunlardan uzak durun!· Mümkün olduğu kadar stres yaratan durumlardan uzak kalıp, stresle baş etme yöntemleri bulun· İyi bir arkadaş çevresi olan, sık sık keyifli dost sohbetlerine katılanlarda kalp hastalığı ve kanser daha az görülüyor. Bunu her zaman aklınızda tutun!· Fazla tuz tüketmeyin, hazır besinlerden uzak durun· Aşırı alkol tüketiminden uzak durun!· Günden en az iki kere dişlerinizi fırçalayın· Doktor kontrolünde ilaç kullanın, rastgele ilaç almayın.