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İkinci doz Pfizer BioNTech aşıları yapılıyor

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Sağlık Bakanlığı, ikinci doz Pfizer Biontec aşılarının Lefkoşa Trenyolu Polikliniği ile İskele Sağlık Merkezi’nde yapılacağını açıkladı.

İkinci doz Pfizer BioNTech aşıları yapılıyor
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Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, “Pfizer Biontec aşılarının ikinci dozları için  Trenyolu Polikliniği ve İskele Sağlık Merkezi'ne başvuracak kişiler kartlarında yazan tarihte ve  ilk dozun yapıldığı saatlerde aşılarını yaptırabilecekler”denildi.

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