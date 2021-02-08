İkinci doz Pfizer BioNTech aşıları yapılıyor

Sağlık Bakanlığı, ikinci doz Pfizer Biontec aşılarının Lefkoşa Trenyolu Polikliniği ile İskele Sağlık Merkezi’nde yapılacağını açıkladı.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, “Pfizer Biontec aşılarının ikinci dozları için Trenyolu Polikliniği ve İskele Sağlık Merkezi'ne başvuracak kişiler kartlarında yazan tarihte ve ilk dozun yapıldığı saatlerde aşılarını yaptırabilecekler”denildi.