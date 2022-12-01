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İdrar testleri, Alzheimer’ın habercisi olabilir

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Bir araştırmaya göre, idrar testleri insanların erken evre Alzheimer olup olmadığını ortaya çıkarabilir

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İdrar testleri, Alzheimer’ın habercisi olabilir
Araştırmacılar, idrar ve kan testlerinin, şu anda kanserin erken dönemleri için yapıldığı gibi, bir gün insanlarda demansın erken belirtilerini ortaya çıkaracağını düşünüyor.

Daily Mail’in haberine göre, Çin’deki Shanghai Jiao Tong Üniversitesi’nde yaklaşık 600 kişi üzerinde yapılan bir çalışma, idrarda yüksek miktarda formik asit bulunmasının Alzheimer’ın bir uyarı işareti olabileceğini öne sürüyor.

Çalışmada, normal düşünme becerilerine sahip kişilerle karşılaştırıldığında, Alzheimer veya bilişsel sorunları olan insanlar arasında formik asit daha yüksekti.

DAHA FAZLA ARAŞTIRMAYA İHTİYAÇ VAR

Formik asit vücutta formaldehitten üretilir ve formaldehit beyinde yüksek seviyelerde Alzheimer’ı olan kişilerde görülen zararlı protein kümelerine yol açabilir.

Frontiers in Aging Neuroscience dergisinde yayınlanan çalışma, idrarda formik asit aramanın, Alzheimer ile bağlantılı bazı proteinler için kan testlerinden daha iyi sonuç verdiğini öne sürüyor.

Alzheimer’s Research UK’de stratejik girişimler başkanı Dr. Sara Imarisio ise, “Kan ve idrar teşhislerinin bir kombinasyonu, bir gün Birleşik Krallık’taki insanlar için Alzheimer teşhisinin doğruluğunu artırmaya yardımcı olan testler sağlayabilirken, idrardaki formik asidin hastalıkla nasıl bağlantılı olduğunu anlamak için daha fazla araştırmaya ihtiyacımız var” dedi.

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