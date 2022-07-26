Bronzlaşmak yaz aylarının olmazsa olmazı olabilir ancak açık tenliyseniz güneş yanıklarına da hazır olmalısınız. Fazla güneşin altında kalınca oluşan güneş yanıkları canınızı acıtabilir. Peki güneş yanığı aslında neden acıtır? İşte sebebi:

Yaz sıcaklarının en güzel aktivitelerinden biri de güneşlenmek... Tabi güneşin zararlı ışınlarından korunarak... Peki güneş yanığı neden acıtır? BBC'de yer alan bir analizde güneş yanığının neden çok acıttığı sorusuna yanıt veriliyor. Birlikte bakalım...

Sıcak havalar ve güneşlenmek güzel olsa da beraberinde başkariskler de getirir. Güneş yanığı aldığınız noktada cildin nosiseptörleri ağrıyı algılar. Bu da ciltte vücut dokusunu tehdit eden ya da herhangi bir yaralanmaya tepki gösteren bir kısımdır. Vücudunuzdaki ısı 42 dereceye ulaşınca bu etki ortaya çıkar. Cildiniz bu eşiğe ulaştığında kanal aktive olur ve bu da tüm siniri harekete geçirir ve ağrıyı beyne iletir. Güneş yanığının vücuttaki etkisi TRPV1 kanalını hassaslaştırır, yani sürekli olarak rahatsız hissederiz ve ılık bir duş bile dayanılmaz derecede sıcak hissettirebilir.

GÜNEŞ YANIĞI KIZARIKLIĞI NE KADAR SÜRER?

Peki, güneş yanığı kızarıklığı ne kadar sürer? Kızarıklığınız genellikle güneşe maruz kaldıktan yaklaşık 2 ila 6 saat sonra ortaya çıkmaya başlar. Kızarıklık yaklaşık 24 saat sonra zirveye ulaşır ve daha sonra bir veya iki gün içinde azalır. Ancak diddetli yanıklardan kaynaklanan kızarıklığın azalması biraz daha uzun sürebilir.

GÜNEŞ YANIĞI AĞRISI NE KADAR SÜRER?

Güneş yanığından kaynaklanan ağrı genellikle 6 saat içinde başlar ve 24 saat civarında zirve yapar. Ağrı genellikle 48 saat sonra azalır.