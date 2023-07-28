Gıda zehirlenmelerinde artış

İç Hastalıkları Uzmanı Altay Taşyürek, elektrik kesintileri nedeniyle gıda zehirlenmelerinin arttığına dikkat çekti

Sıcak hava ayrıca uzun süreli elektrik kesintileri, buzdolaplarındaki gıdaların bozulmasına neden olabiliyor. Gıda Mühendisleri Odası Başkanı Beste Oymen, elektrik kesintileri sırasında mümkün oldukça buzdolaplarının kapaklarını açmamaya özen gösterilmesi ve bozulduğundan şüphelenilen gıdaların ise tadına bile bakılmaması gerektiğini ifade etti.

Gıda Mühendisleri Odası Başkanı Beste Oymen, elektrik kesintisi sırasında enerji kaybını önlemek için buzdolabı ve dondurucuların kapaklarını kapalı tutmak gerektiğini ve böylece buzdolabının 4, dolu dondurucunun 48 ve yarı dolu dondurucunun da 24 saat soğuğu muhafaza edeceğini ifade etti.

Oymen ayrıca, et, tavuk, balık, yumurta gibi gıdaların 4 saatten sonra bakteri üretmeye başlayacağını ve bozulma göstereceği konusunda uyarıda bulundu. Koku, kıvam, şekil ve renk değişikliği gösteren gıdaların kesinlikle tüketilmemesi gerektiğini söyleyen Oymen, ayrıca bu gıdaları kesinlikle tadına bakarak kontrol etmemek gerektiğini belirtti.

TAŞYÜREK: ELEKTRİK KESİNTİLERİ NEDENİYLE GIDA ZEHİRLENMELERİ ARTTI

İç Hastalıkları (Dahiliye) Uzmanı Altay Taşyürek ise, gıdaların bozulması sonucunda gıda zehirlenmeleri yaşandığını söyleyerek, özellikle tavuk ve balık eti olmak üzere gıdasal ürünlerin sıcakta çok erken bozulduğunu kaydetti.

Bunun sonucunda da gıdasal ve bakteriyel zehirlenmeler yaşandığını kaydeden Taşyürek, belirtilerinin ise ishal, kusma ve ateş olduğunu ifade etti.

Yaz dönemlerinde gıda zehirlenmesi vakalarının hep arttığını ancak bunun nedeninin elektrik kesintileriyle bağlantılı olup olmadığını söylemenin mümkün olmadığını belirten Altay Taşyürek, “Tecrübelerime dayanarak söyleyebilirim ki elektrik kesintileri nedeniyle gıda zehirlenmeleri arttı. Ancak bu konuda istatistiksel bir çalışma yok. Bu sezon sonunda belli olacak” dedi.



