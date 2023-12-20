Bio-Der, çam kese böceği istilası yaşanacağı uyarısında bulundu

Biyologlar Derneği (Bio-Der) Başkanı Hatice Benan, ocak ve şubat aylarında yeni bir çam kese böceği yaşanacağı uyarısında bulunarak; Hükümet, Tarım Bakanlığı ve Orman Dairesi’ni hiçbir şey yapmamakla suçladı.

Bio-Der Başkanı Hatice Benan tarafından yapılan yazılı açıklamada, mevcut orman varlığını korumanın gerekliliğine vurgu yapılarak, 80 bin hektar civarında olan orman varlığının yaklaşık 60 bin hektarının çam ağaçlarından oluştuğu belirtildi.

Çam kese böceği sorununun yine kapıda olduğunun ifade edildiği açıklamada, “Buna rağmen Tarım Bakanlığı ve Orman Dairesi kılını bile kıpırdatmıyor. Geçtiğimiz yıl türlü gerekçeler ortaya sunularak gerekli çalışmaların yapıldığı, bu yıl için tedbirlerin alınacağı ve gerekli görülmesi halinde havadan biyolojik ilaçlama yapılacağı açıklanmıştı. Ancak, tüm uyarı ve ikazlarımıza rağmen 78 milyar 712 milyon TL tutarındaki 2024 bütçesinde çam kese böceği mücadelesi için 1 TL dahi ayrılmamıştır. Oysa, 30 milyon TL ayrılarak ormanların havadan bir bütün olarak ilaçlanması sağlanabilirdi” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Tarım Bakanlığı’na “Ocak ve şubat aylarında geçtiğimiz yıl gibi ormanlar çam kese böceği istilasına teslim olduğunda ve çam ağaçları kurumaya yüz tuttuğunda hangi yüzle çıkıp konuşacaksınız?” sorusu yöneltilerek, Tarım Bakanı istifaya da çağırıldı.

-“Kayıpların sorumlusu Hükümet, Tarım Bakanlığı ve Orman Dairesi’dir”

Açıklamada, Bakan’a şu sorular da soruldu:

“Ormanlara saldığınız Türkiye’den getirdiğiniz 2 bin adet avcı böcek ne durumdadır? Çoğalıp çam kese tırtıllarını yediler mi, yoksa adapte olamayıp yok oldular mı?; çam kese böceklerinin doğal düşmanlarını çoğaltmak amacıyla asacağınız 5 bin adet kuş yuvası ne oldu? Bunlarda üreyen kuşlar çam kese tırtıllarıyla baş edebiliyor mu?; Ölçümleri yapacak ve gerek varsa havadan ilaçlama yapacaktınız. Peki, ormanlardan aldığınız veriler bu yıl salgın olacağını göstermiyor mu?”

Ormanlardaki kayıpların sorumlusunun Hükümet, Tarım Bakanlığı ve Orman Dairesi olduğunun vurgulandığı açıklamada, Tarım Bakanlığı bütçesine bu konuda hiçbir kaynak ayrılmadığı belirtilerek eleştirildi.