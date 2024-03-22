Gazimağusa Devlet Hastanesi'nde yeni tomografi cihazı hizmette

Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, Mağusa Devlet Hastanesine en son teknolojiye sahip yeni bir tomografi cihazının kazandırıldığını duyurdu.

Sağlık Bakanlığından verilen bilgiye göre, Gazimağusa Hastanesini ziyaret ederek yapılan hizmetlerle ilgili bilgi veren Dinçyürek, “Yeni bir tomografi cihazını hizmete sokmanın gururu ve mutluluğu içerisindeyiz. Birkaç ay önce yapacağımızı açıklamıştık. Bugünse hizmete başlıyoruz. Bundan dolayı çok mutluyuz.” şeklinde konuştu.

Yeni cihazın özelliklerine değinen Dinçyürek, “Çok daha kısa sürede çekim yapabilen, Periferik Anjiyo ve üç boyutlu çekim yapabilen bir tomografi cihazını hizmete sunuyoruz. Bu cihazla hastalara daha kaliteli hizmet verebileceğiz.” dedi.

Dinçyürek, yeni tomografi cihaz bedelinin yaklaşık üç yüz bin euro kadar olduğunu ifade ederek, Mağusa Devlet Hastanesinin daha da geliştirileceğini söyledi.

Bakan Dinçyürek, "Göreve geldiğimiz günden itibaren sağlık sistemini düzelteceğiz demiştik. Mağusa Devlet Hastanesi'ni 3. basamak bir hastaneye çevirmek için çalışmalarımız devam ediyor. Yakın zamanda yeni doğan çocuk yoğun bakımı hizmeti başlayacak. Birkaç ay sonra Anjiyo ve kalp damar cerrahi merkezi kuracağız." dedi.



Maraş bölgesine yeni sağlık merkezi



Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, Mağusa Devlet Hastanesine kazandırılan yeni tomografi cihazının yanı sıra, Maraş bölgesinde 1000 metrekarelik yeni bir sağlık merkezi için son aşamaya geldiğini ve yakında inşaatına başlanacağını duyurdu.

Bakan Dinçyürek, bununla birlikte, Yeni Girne Hastanesinin de bitiş aşamasına yaklaştığını, Güzelyurt Hastanesi için ihaleye çıkılacağını, Lapta Sağlık Merkezinin de büyütülerek, genişletilerek yenileceğini ifade etti.

Servislerde iyileştirilmeye gidilip, hasta ve hasta yakınını en iyi şekilde memnun edecek, insan odaklı çalışmaları hayata geçireceklerini belirten Dinçyürek, ayrıca ambulans ağının geliştirilmesi, yasal düzenlemeler ve e-sağlık sistemlerinin devreye sokulması için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

2024 yılında sağlıkta büyük gelişim, değişim ve dönüşüm sağlanacağını vurgulayan Dinçyürek, 2025'e kadar devam edecek projelerle halkın daha net bir şekilde sağlıkta yapılan ilerlemeyi hissedeceğini ifade etti.

Dinçyürek, Mağusa Devlet Hastanesine kazandırılan üst düzey tomografi cihazından dolayı memnuniyetini dile getirerek, bölge insanına daha kaliteli sağlık hizmetlerin sunulacağına inanç belirtti. Bakan Dinçyürek, Mağusa Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Mustafa Kalfaoğlu ve tüm hastane çalışanlarına teşekkür etti.



Kalfaoğlu



Gazimağusa Devlet Hastanesi Başhekimi Kalfaoğlu da yeni tomografi cihazına sahip olmaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, hastanenin 3’üncü basamak hizmet verecek duruma doğru ilerlediğini belirterek, göreve geldiği günden bu yana Bakan Dinçyürek’in projelerin hızla ilerlemesine destek verdiğini, bu konuda kendisine teşekkür ettiğini vurguladı.

