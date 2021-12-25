El dezenfektanları egzamaya davetiye çıkarıyor!

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı Uzmanı Dr. Serap Maden, pandemi nedeniyle el hijyenine yönelik kullanılan ve ciltte alerjik reaksiyonlara yol açabilen dezenfektanların zararlı etkisinden korunmaya yönelik önerilerde bulundu

Özellikle el hijyeni için kullanılan dezenfektanlar, COVID-19 pandemisiyle birlikte günlük hayatımızın önemli bir parçası haline geldi. Peki, el hijyenini sağlamak için kullanılan dezenfektanlar ne kadar masum? Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Uzmanı Dr. Serap Maden, el dezenfektanlarının, sık kullanımı halinde egzamaya davetiye çıkardığı uyarısında bulunuyor. COVID-19’a neden olan virüsten korunmak için kişisel temizlik alışkanlıklarının önemine değinen Dr. Serap Maden, “COVID-19’dan korunmanın en önemli adımı el temizliğidir. Ancak yapılması gereken ellerin sık sık, en az 20 saniye süreyle sabunlanarak yıkanmasıdır. El dezenfektanları ise el yıkamanın mümkün olmadığı ortam ve durumlarda, eller yıkanana kadar kullanılmalıdır” diyor.Deride kuruluk, kızarıklık, pullanma, içi sıvı dolu kabarcıklar, çatlama, kaşıntı ve yara gelişiminin egzamanın belirtileri arasında yer aldığını ifade eden Uzm. Dr. Serap Maden, soğuk havalarda derideki nem oranının azalmasına bağlı olarak bu riskin arttığına dikkat çekti. Alerjiye yatkın bireylerde el egzamalarının daha da sık görüldüğünü belirten Uzm. Dr. Serap Maden, sık su teması, sabun, deterjan, çamaşır suyu, plastik eldiven, kimyasal madde ve bazı kozmetik ürünlerin kullanımının el egzamalarını tetiklediğini bilgisini verdi. Uzm. Dr. Serap Maden, günümüzde aşırı dezenfektan kullanımının el egzamasının en önemli nedeni haline geldiğini söyledi.“Alkol içerikli dezenfektan kullanımı, deri bütünlüğünün bozulmasına ve alerjik maddelere duyarlılığın giderek artmasına sebep oluyor. Bu durum ise el egzamalarına yol açabiliyor” diyen Uzm. Dr. Serap Maden, virüslerden koruyucu etkiye sahip, yüksek oranda (%70 ve üzeri) alkol içeren dezenfektan alırken, etkinliği bilinen, onaylı ve nemlendirici özelliği olan ürünlerin tercih edilmesi gerektiğini vurguluyor.Birçok insanı etkileyen, ciddi bir viral salgına maruz kalınan bu dönemde elleri sık, doğru ve etkili bir şekilde yıkamanın önemini bir kez daha yineleyen Uzm. Dr. Serap Maden, el egzamasından korunmak için eller yıkanırken ve yıkandıktan sonra dikkat edilmesi gerekenleri şöyle sıraladı: “Ellerinizi çok sıcak ve soğuk olmayan, ılık su ile yıkayın. Ellerinizi yıkarken cildi tahriş etmeyecek, nemlendirici içerikli sabunlar tercih edin. Sıvı sabun yerine kalıp sabun kullanmak egzama riskini azaltacaktır. Takıların altında kalan nem egzama riskini artırdığından ellerinizi yıkarken, takılarınızı çıkarın. Ellerinizi yıkadıktan sonra hemen kurulayıp, mutlaka nemlendirici bir kremle nemlendirin. Nemlendirici seçiminde parfümsüz ve parabensiz ürünleri tercih edin.”