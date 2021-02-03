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DSÖ 2020 yılında en çok hangi kanser türünün görüldüğünü açıkladı

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Dünya Sağlık Örgütü, 4 Şubat Dünya Kanser günü öncesinde, kanser hastalığına dikkat çekmek için 2020 yılı verilerini açıkladı.

DSÖ 2020 yılında en çok hangi kanser türünün görüldüğünü açıkladı
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DSÖ raporunda meme kanserinin son yıllarda en sık görülen kanser türü haline geldiğini açıklarken son verilere göre dünya çapında geçtiğimiz yıl görülen yeni kanser vakalarının yaklaşık yüzde 12'sini meme kanserinin oluşturduğunu belirtti. Meme kanserinin ilk defa diğer kanser türlerini geriden bıraktığına dikkat çeken DSÖ kanser uzmanı Andre Ilbawi, son yirmi yıldır en sık görülen tür olan akciğer kanserinin ikinci sıraya gerilediğini, üçüncü sırada ise kalın bağırsak kanserinin geldiğini belirtti.
 
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) meme kanserinin son yıllarda en sık görülen kanser türü haline geldiğini açıkladı. Yapılan çalışmaya göre, dünya çapında geçtiğimiz yıl görülen yeni kanser vakasının yaklaşık yüzde 12'sini meme kanseri oluşturuyor.


Meme kanserinin ilk defa diğer kanser türlerini geriden bıraktığına dikkat çeken DSÖ kanser uzmanı Andre Ilbawi, son yirmi yıldır en sık görülen tür olan akciğer kanserinin ikinci sıraya gerilediğini, üçüncü sırada ise kolorektal’ın (kalın bağırsak kanseri) geldiğini belirtti.

Dünya Sağlık Örgütü, 4 Şubat Dünya Kanser Günü öncesinde hastalığa dikkat çekmek amacıyla açıkladığı verilerine göre, geçtiğimiz yıl yaklaşık 2 milyon 300 bin meme kanseri teşhisi kondu.

OBEZİTE TETİKLİYOR

DSÖ kanser uzmanı Andre Ilbawi, meme kanserinin kadınlar arasında en çok görülen kanser olduğunun altını çizerken dünya çapında kadınların en fazla ölümüne neden olan kanser türü olduğunu söyledi.

Obezitenin meme kanseri için en büyük tehlike olduğunu belirten Ilbawi, diğer kanser türlerini tetiklediğinin de altını çizdi.  

DSÖ, tütün kullanımı, az meyve ve sebze tüketimi, fiziksel aktivitenin azlığı ve alkol kullanımına karşı da uyarıda bulunarak bu faktörlerin kanseri tetiklediğini belirtti.

KANSER VAKALARININ 20 YILDA YÜZDE 50 ARTMASI BEKLENİYOR

Dünya nüfusu ve yaşam beklentisi arttıkça kanserin daha yaygın hale geldiğinin altını çizen DSÖ kanser uzmanı Andre Ilbawi, 2020 yılında 19 milyon 300 bin olan yeni vaka sayısının 2040'ta 30 milyonu bulması beklendiğini söyledi.

Dünya Sağlık Örgütü’nün araştırmasında çarpıcı bir sonuç da yer aldı. Araştırmada yer alan ülkelerin yarısında teşhiste yaşanan gecikmeler yaşandığı belirtilirken sağlık çalışanlarının aşırı baskı altında olması ve araştırma çalışmalarının olumsuz etkilenmesinden dolayı kanser tedavilerinin aksadığının altı çizildi.

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