Glafkos Klerides’in Katy II’sinin masrafı Rum vergi mükellefine kaldı

Eski Rum Yönetimi Başkanlarından müteveffa Glafkos Klerides’in “Katy II” isimli teknesi Larnaka Marinasının özelleştirilmesi ile Rum vergi mükelleflerine yeni bir masraf oldu.

Fileleftheros’un haberine göre, bugüne kadar Larnaka Marinasında kızakta tutulan ve marina Rum Yönetimine ait olduğu için herhangi bir bakım ve koruma masrafı olmayan tekne, marinanın 1 Nisan 2022’de özelleştirilmesi ile günlük 150 Euro bakım ve koruma ücretine tabi oldu.

Gazete, özelleştirme anlaşmasında Katy II ile ilgili herhangi bir madde yer almadığı için teknenin bakım ve koruma maliyeti Rum Turizm Müsteşarlığı’na, yani Rum vergi mükelleflerine kaldı. Marinanın yönetimini üstlenen özel şirkete, 1 Nisan 2022’den bugüne biriken 50 bin (aylık 4 bin 500) ödenmesi gerekiyor.

Haberde, Rum Bakanlar Kurulu’nun 30 Temmuz 2021’de Katy II’nin bakım yapıldıktan sonra marinada sergilenmesine karar verdiğini ancak Kleridis’in kızı Kety Kliridis bu kararı yanlış bularak reddettiğini hatırlattı.

