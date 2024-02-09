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Dinçyürek: “Sevdiklerimize değil, tütün ürünlerine veda etmeliyiz "

Sigara bırakma polikliniği için 1101’den randevu alınabiliyor

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Dinçyürek: “Sevdiklerimize değil, tütün ürünlerine veda etmeliyiz "
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Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek Dünya Sigarayı Bırakma Günü nedeniyle yayımladığı mesajda, “Sevdiklerimize değil, tütün ürünlerine veda etmeliyiz” dedi.
Dünya Sağlık Örgütü'nün 1987'den beri tütün ve tütün ürünlerine bağlı hastalık ve ölümlere dikkat çekmek amacıyla ilan ettiği bu günün önemine vurgu yapan Dinçyürek, tütün kullanımının küresel ölçekte yarattığı tehlikelere dikkat çekti.
Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine dayanarak tütün ürünlerinin kullanımının küresel çapta yarattığı ölüm ve hastalık yüküne işaret eden Dinçyürek, her gün dünya genelinde tütün kullanımı nedeniyle 22 bin kişinin yaşamını yitirdiğini, bu rakamın yıllık olarak 8 milyonun üzerine çıktığını belirtti.  Dinçyürek, Bununla birlikte, bu ölümlerin 7 milyonu doğrudan tütün ürünlerinin kullanımından kaynaklanırken, 1,2 milyonu ise tütün dumanına maruz kalmanın etkisiyle gerçekleştiğini kaydetti.
-Sigara bırakma polikliniği için 1101’den randevu alınabiliyor
Tütün bağımlılığı ile mücadelenin önemine dikkat çeken Dinçyürek, bu çerçevede, Girne Dr. Akçiçek Hastanesi'nde her hafta cuma günleri sigara bırakma polikliniğinin hizmet verdiğini ve randevuların 1101 numaralı hattan alınabildiğini duyurdu.
Tütün ürünlerinden kurtulmanın sağlık, sosyal, ekonomik ve çevresel açıdan birçok fayda sağlayacağını belirten Dinçyürek, tütün kullanımının ne kadar erken bırakılırsa vücudun iyileşme sürecinin de o kadar hızlı olacağını dile getirdi. Ayrıca, pasif içiciliğin önlenmesinin de büyük önem taşıdığını vurgulayarak, insanların sevdiklerine değil, tütün ve tütün ürünlerine veda etmeleri gerektiğini ifade etti.
 
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