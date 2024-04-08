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Dinçyürek:" Sağlığa yapılan her bağış topluma hizmet olarak geri dönüyor "

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Dinçyürek:" Sağlığa yapılan her bağış topluma hizmet olarak geri dönüyor "
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Mağusa Kale Lions Kulübü, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Onkoloji Bölümüne bağışta bulunuldu.
Sağlık Bakanı Dr. Hakan Dinçyürek, duyarlılıkları nedeniyle Mağusa Kale Lions Kulübüne teşekkür ederek, toplumun ihtiyaçları doğrultusunda gösterdikleri ilgi nedeniyle büyük memnuniyet duyduğunu belirtti.
Yapılan her bağışın halka hizmet olarak geri döndüğüne işaret eden Bakan Dinçyürek, gösterilen çaba ve desteğin farkındalık yarattığını belirterek, Kulübe çalışmalarında başarılar diledi.
Mağusa Kale Lions Kulübünü temsilen konuşan Ayşegül Sevdalı, infizyon pompası bağışında bulunduklarını, kendilerine bu imkanı sağlayan iş insanı Akıl Ağaoğlu'na teşekkür ettiklerini, bağış takdimi sırasına Bakan Dinçyürek'in Onkoloji Bölümüne gelmesi nedeniyle büyük memnuniyet duyduklarını ifade etti.
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