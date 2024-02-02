Dinçyürek: "Hastanelerde ihtiyaç duyulan tüm cihazları alınıyor"

Sağlık Bakanı Dinçyürek: “Gazimağusa Devlet Hastanesi'nde çalışır durumda olan tomografi cihazı Lefke Cengiz Topel Hastanesi'ne kurulacak. Hastanelerde ihtiyaç duyulan tüm cihazları aldık, almaya devam edeceğiz”

Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, hastanelerde ihtiyaç duyulan tüm cihazları aldıklarını ve almaya devam edeceklerini belirterek, hastaların daha kaliteli sağlık hizmet alabilmesi ve hekimlerin daha verimli tedavi verebilmeleri için teknolojik gelişimlere de ayak uydurmaları gerektiğini kaydetti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Dinçyürek, Kıbrıs Genç TV’de yayınlanan Burhan Canbaz’ın sunduğu Genç’de Sabah Programına katılarak soruları yanıtladı.

Dinçyürek, bu konuda görevlerinin eskiyen, bozulan ve eksik olanları yeni teknolojik tıbbi cihazlarla tamamlamak olduğunu belirtti.

Gazimağusa Devlet Hastanesi'nde çalışır durumda olan tomografi cihazının Lefke Cengiz Topel Hastanesi'ne kurulacağını dile getiren Dinçyürek, Gazimağusa Devlet Hastanesi için alınan üst düzey tomografi cihazının da montaj çalışmalarının başladığını ifade etti.

Gazimağusa’da daha önce yapılmayan göz ameliyatlarının gerekli tüm cihazların alımıyla yapılmaya başlandığını belirten Dinçyürek, yine Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne bir anjiyo merkezi ve kalp damar cerrahisi ve yoğun bakımının yapılması için tüm çalışma ve projesinin tamamlandığını söyledi.

Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’nde Parkinson hastaları için beyin cerrahisinin yapacağı özel çiplerle ve sistemlerle ameliyatların yapılabileceği noktaya geldiğini belirten Dinçyürek, bu operasyonun da kısa sürede Nalbantoğlu Hastanesi’nde başlayacağını kaydetti.

Dinçyürek, sağlık fonunda imkanlar doğrultusunda kaynak yaratarak bu ihtiyaçların sürekli karşılandığını, sağlık merkezleri ve hastanelerde birkaç ay öncesine göre bu anlamda yeni çıkılacak ihale ve alımlarla daha güçlü olacaklarını söyledi.



Ambulans ihaleleri için çalışmalar devam ediyor



Ambulans alımları konusunda açıklamalarda bulunan Dinçyürek, yeni ambulans ihaleleriyle ilgili çalışmaların devam ettiğini söyledi. Dinçyürek, ikinci ihaleye çıkıldığını, süratle netice alma arzusunda olduklarını vurguladı.

Dinçyürek, herhangi bir olumsuz durumda ise rutin dışındaki İhale Yasasına uygun yöntemlerle ambulans almakta kararlı olduklarını belirtti.



Ani ölümlerin Covid-19 aşılarına bağlı olarak yaşandığı dünyada kanıtlanmadı



Ani ölümler konusunda sorulan soruyu yanıtlayan Bakan Dinçyürek, ölüm nedeni belli olmadan hiçbir vakanın defnedilemeyeceğini, ölüm nedeni belli ve doktor tarafından raporlandırılması ile defin yapılabildiğini, nedeni belli olmayan ölümlerde otopsi yapıldığını kaydetti.

Dinçyürek, dolayısıyla tüm ölüm nedenlerinin ya anında ya da otopsi sonucu belli olduğunu, son zamanlarda yaşanan ani ölümlerin Covid-19 aşılarına bağlı olarak yaşandığının dünyada kanıtlanmadığını ifade etti.

