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Hafta sonu yer yer sağanak bekleniyor

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Hafta sonu yer yer sağanak bekleniyor
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KKTC’de yarın ve pazar günü yer yer sağanak yağmur bekleniyor.
Meteoroloji Dairesi’nin 3 - 9 Şubat tarihlerin kapsayan hava raporuna göre, hafta sonu yer yer sağanak bekleniyor, haftanın diğer günleri ise hava bulutlu olacak.
En yüksek hava sıcaklığı periyodun ilk günleri 14 - 17, diğer günlerde ise 18 – 21 derece dolaylarında seyredecek.
Rüzgar genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette pazartesi günü ise yer yer kuvvetli olarak esecek.
 
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