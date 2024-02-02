KKTC’de yarın ve pazar günü yer yer sağanak yağmur bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi’nin 3 - 9 Şubat tarihlerin kapsayan hava raporuna göre, hafta sonu yer yer sağanak bekleniyor, haftanın diğer günleri ise hava bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı periyodun ilk günleri 14 - 17, diğer günlerde ise 18 – 21 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette pazartesi günü ise yer yer kuvvetli olarak esecek.

