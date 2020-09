Bu dönemde bağışıklığa takviye şart

Yeni bir mevsime geçiş aşamasındayız, değişen hava koşullarına bağlı olarak solunum yolu enfeksiyonları başta olmak üzere birçok hastalıkların baş gösterdiği şu günlerde özellikle de korona virüs salgınının arttığı bu dönemde bedenimizi kışa hazırlamaya başlamalıyız

BESLENMENİZDE VE MUTFAĞINIZDA EKSİK ETMEYİN

Eğer bağışıklık sisteminiz zayıflamış ise değişen hava koşullarından çok çabuk etkilenir ve sık sık hastalıklarla baş etmek durumunda kalırsınız.Bağışıklık sistemi vücudumuzun savunma mekanizmasıdır. Vücudumuzu dış etkenlerden gelecek olan enfeksiyonlara neden olacak virüs, bakteri, mantar ve parazit gibi mikroorganizmaların zararlı etkilerinden korumak için vücutta işlev gösterir. Bağışıklık sisteminin yapısında akyuvarlar, lenf düğümleri, dalak, timus ve kemik iliği yer almaktadır.Güçlü bir bağışıklık sistemine sahip olmak istiyorsanız, yapmanız gerekenler aslında çok basit. Sağlıklı beslenmeyi yaşamınıza endeksleyin, hareketsiz bir yaşam yerine hayatınıza sporu ekleyin, vitamin ve mineral yönünden zengin beslenin ve en önemlisi de stresten uzak durmaya özen gösterin.Bağışıklık sisteminiz güçlendikçe, metabolizmayı tehdit edici mikroplar, bakteriler ve mantarların yarattığı olumsuzluklar engellenecektir. Bağışıklık sisteminizi kuvvetlendirmek için en iyi yol Sağlıklı Beslenmektir.Sağlıklı bir beden ve hormonal denge için yeterli ve dengeli beslenmede önemli yeri olan protein kaynaklarını diyetinizden eksiltmeyin, yumurta en kaliteli protein kaynağıdır, yumurtanın sadece sarısında kolesterol vardır, kolesterol hastası bireyler haftada 2, kolesterol hastası olmayan bireyler haftada 3-4 kez yumurta tüketebilirler, bağışıklık sistemini güçlendirmede rolü olan diğer protein kaynakları balık, kırmız et, tavuk, süt ve süt ürünleri, kurubaklagillerdir. Protein kaynaklarının içermiş oldukları demir, A vitamini, Çinko ve selenyum sayesinde vücudun savunma sistemini güçlendirirler.Antioksidanlar; vücudumuzda oluşan zararlı maddeleri bağlayarak, bu maddelerin hücrelere zarar vermesini engeller ve onları yok eder, önemli antioksidanlardan biri olan C vitamini bağışıklık sisteminin güçlenmesinde önemli yere sahiptir; yeşil biber, maydanoz, kivi, portakal, limon, roka, ıspanak, karnabahar, kuşburnu(ayrelli) zengin C vitamini kaynaklarıdırlar. C vitamini kaybını önlemek için salata ve meyve sularını tüketmeden hemen önce hazırlamalı ve limonu salataya tüketeceğimiz zaman eklemeliyiz, hava temasında uzun süre tutmamalıyız.; tıpkı C vitamini gibi antioksidan vitaminlerdendir, E vitamini kaynaklarını ara öğünlerimizde meyve yanında tüketebiliriz; bunlar; fındık, ceviz, badem, gibi yağlı tohumlardır ayrıca sıvı yağlar, koyu yeşil yapraklı sebzeler ve kurubaklagillerde E vitamininden zengindir.özellikle enfeksiyonlardan korumada etkili olan bir vitamindir. Yumurta, süt, balık, havuç, yeşilbiber, kayısı gibi sarı-turuncu sebze ve meyvelerde bulunur.’ni sıklıkla tüketin; balık, balık yağı, ceviz, keten tohumu, fındık gibi omega 3 kaynağı içeren besinler anti-inflamatuar özellik taşıyarak bağışıklık sisteminin korunmasında ve güçlenmesinde etkilidir.ÇİNKO vücudun bağışıklık sistemini koruyan en önemli minerallerden birisidir, eğer sık sık hasta oluyorsanız çinko kaynaklarını tüketmeye özen gösterin bunlar daha çok et ve et ürünlerinde bulunur, kırmızı et, kabuklu deniz ürünleri, karaciğer gibi hayvansal kaynaklı besinler, fındık, ceviz, gibi süt , peynir ve kurubaklagiller çinko kaynaklarındandır.mevsim dönüşümlerinde sık sık karşılaşılan problemlerden biride kusma ve ishale bağlı problemlerdir, mide ve bağırsak florasını korumaya yardımcı olan en önemli besinler ise yoğurt veya pre-probiyotik ürünlerdir, öğünlerinizde mutlaka düzenli olarak yoğurt, ayran veya kefir tüketmeyi ihmal etmeyin.Brokoli- Brüksel- KarnabaharYağlı Balıklar Ve Kabuklu Deniz ÜrünleriPortakal- Limon-MandalinaKiviNarSarımsakKırmızı EtMantarYeşil ÇayYumurtaTaze Kırmızı Ve Yeşil BiberIspanakDomatesYoğurtBal KabağıÇeşitli beslenmeye özen gösterin,Günde 5 porsiyon sebze-meyve tüketmeye çalışın ve bu besinleri tüketirken renk renk olmalarına dikkat edin ,kırmızı ,sarı, koyu yeşil, beyaz gibi ( örneğin domates, ıspanak, yeşil biber, soğan ….)Süt ve Süt ürünlerine günde 2-3 porsiyon olarak yer verin kalsiyum ihtiyacınızı karşılayınız.Protein içerikli beslenmeye özen gösterin…D VİTAMİNİ 1000 UNITEC VİTAMİNİ 1000 MGÇİNKO 10-20 MGSELENYUM 50 mcgProbiyotik destekler (laktobasil-bifidobasil içerikli)PROPOLİS