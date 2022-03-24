Anti-İnflamatuar diyet

Inflamasyon vücudumuzun kendini enfeksiyon, hastalık veya yaralanmalardan koruma yöntemidir. Bu gibi rahatsızlık durumlarında vücudumuz inflamatuar yanıtın bir parçası olarak beyaz kan hücreleri, bağışıklı hücreleri ve sitokinlerin üretimini artırır. Vücudumuzun kan değerlerinde görülen bu değişikler vücudun enfeksiyon ile mücadele etme şeklidir.

Liften zengin sebze ve meyveler fitokimyasal bileşenlerden zengindir ve doğal anti-inflamatuar etki gösterir.Bamya, patlıcan, soğan, muz, yaban mersini, arpa, karabuğday, yulaf ezmesi ve tam tahıllı gıdalar liften zengindir.Her ana öğünde yarım su bardağı pişmiş veya 1 su bardağı kadar çiğ yeşil sebze tüketin ara öğünlerde meyve tüketmeye özen gösterin, zerdeçal, zencefil gibi anti-inflamatuar baharatlarla sebzelerin gücünü artırın, özellikle parlak renkli portakal, kırmızı biber, havucu mutlaka tüketin.Kuru-yeşil soğan, sarmsak, pırasa gibi sebzeler ‘allium ailesine’, brokoli, karalahana, karnabahar, brüksel lahanası gibi sebzeler ise ‘krusifer ailesi’ne aittir. Bu sebzeler güçlü birer antioksidan kaynağıdır.Omega-3 yağ asidi inflamatuar azaltıcı etki sağlar. Özellikle kalp hastalığı, kanser, artrit gibi kronik rahatsızlıkların riskini azalttığı yapılan çalışmalarda gösterilmiştir. Somon, istiridya, uskumru, alabalık, hamsi gibi balıklar ile ceviz, keten tohumu, soya gibi zengin omega-3 kaynakları diyetinizde bulundurmaya özen gösterin eğer beslenmenizde yetrli değilse omega-3 takviyesi alabilirisniz. Doymuş yağ tüketiminizin %10 oranında olmalıdır yani 20 gram dan az tüketmelisiniz. Kırmızı et tüketimini haftada 1 olacak şekilde ve mutlaka yanında bol limonlu çiğ sebze ile tüketmelisiniz.Zeytinyağ, kanola yağ, avakado yağ en iyi anti-inflamatuar etki gösteren yağlardır. Aspir ve Ayçiçek yağı ise yüksek miktarda oleik asit içeriği ile sağlıklı yağlar arasında tercih edebileceğiniz türdendir.Havuç, kereviz, salatalık, meyveler, yoğurt ve yağlı tohumlar ile birlikte karışık şekilde yer veriniz.Trans yağ içeriği yüksek gıdalar C reaktif protein seviyesini artırır. Bu protein vücuttaki inflamatuarı gösterir. Etiket okuma alışkanlığı önemli ! hidrojenize veya kısmı hidrojenize ibarelerini gördüğünüz ürünleri tüketmeyin.