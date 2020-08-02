"Anemi tedavi edilmediği takdirde ise ciddi sağlık problemlerine yol açabilir"

Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Uzmanı Dr. Züleyha Özer, kan hastalıkları içerisinde en sık görülenlerden Aneminin (kansızlığın) başka sağlık sorunları ile benzer semptomlar göstermesi nedeniyle gözden kaçabileceğini, bu sebeple pek çok hastanın anemik olduğunu fark edemediğini, tedavi edilmediği takdirde ise ciddi sağlık problemlerine yol açabidiğini belirtti.

Uzm. Dr. Züleyha Özer: “Anemi hastalık değil, belirtidir.”

Aneminin, toplam kırmızı kan hücresi (alyuvar) sayısı ya da alyuvarların içindeki hemoglobin miktarının azalması veya her ikisinin birlikte olması sonucu ortaya çıkan klinik bir durum olduğunu söyleyen Uzm. Dr. Züleyha Özer, aneminin esasen bir hastalık değil, bir belirti olması nedeniyle oldukça dikkatli şekilde incelenmesi ve sebebinin ortaya konması gerektiğini belirtti. Uzm. Dr. Züleyha Özer, pek çok hastanın anemik olduğunu fark edemediğini de ifade ederek, hastalığın en temel nedenlerinden birinin sağlıklı ve dengeli beslenmeme sonucu vücudun gereksinim duyduğu vitamin ve mineralleri yeterli oranda alamaması ve yeterli miktarda kan yapılamaması olduğunu sözlerine ekledi.

Anemi Belirtileri

Hastalığın belirtileri ile ilgili bilgiler de veren Uzm. Dr. Züleyha Özer: “Hastalık çarpıntı, baş dönmesi, baş ağrısı, bayılma, hareketlerde kısıtlanma, sersemlik hissi, tırnaklarda kırılma, beyaz çizgilenme ve kaşık tırnak oluşumu, güçsüzlük, yorgunluk, halsizlik, bulantı, kusma, iştahsızlık, nefes darlığı, uyuma isteği, vücut ısısında düşme ve ciltte solukluk gibi bulgular verebilir.” ifadelerini kullandı.

Uzm. Dr. Züleyha Özer: “Anemi tedavisinde ilk yapılması gereken kansızlığın türünün ve nedeninin belirlenmesidir.”

Aneminin sıklıkla, saptanır saptanmaz demir ve vitamin takviyesi ile tedavi edilmeye çalışıldığını ifade eden Uzm. Dr. Züleyha Özer, aneminin tiplerinin ve nedenlerinin oldukça fazla olduğunu, bu sebeple öncelikli olarak anemiye neden olan durumun ortaya konması gerektiğini kaydetti. Uzm. Dr. Züleyha Özer sözlerine şöyle devam etti: “Yaygın olarak bilinen anemi nedeni olan demir eksikliği dışında, B12 ve folik asit eksikliği, kan hücrelerinin hızla yok olması ve kemik iliğinin herhangi bir nedenle iyi çalışmaması da anemiye yol açabilmektedir. Özellikle yetişkin hastalarda ortaya çıkan demir eksikliğine bağlı anemilerde, mutlaka mide bağırsak sisteminin endoskopik olarak incelenmesi ve tespit edilen patolojiye göre tedavinin uygulanması gerekmektedir. Demir ve vitamin eksikliklerinden kaynaklanan anemi için ise vitamin takviyesi ile tedavi mümkündür.”