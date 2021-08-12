AB'den Kuzey Kıbrıs'a 40 bin doz aşı daha

40 bin doz AstraZeneca aşısı Kuzey Kıbrıs'a gönderildi

Avrupa Birliği onaylı Güney Kıbrıs'tan gönderilen 40 bin doz daha AstraZeneca aşısı Kıbrıs’ın kuzeyine ulaştı.

Aşılar, Kermiya geçiş noktasından BM yetkililerinden teslim alındı.

Dün teslim alınan aşılarla birlikte, Kermiya geçiş noktasından Birleşmiş Milletler (BM) yetkilileri aracılığıyla toplam 21 bin 50 doz Pfizer/BioNTech, 108 bin 700 doz AstraZeneca ve 29 bin doz Johnson&Johnson olmak üzere toplam 158 bin 850 doz aşı gelmiş oldu.

Türkiye’den ise KKTC’ye bugüne kadar 340 bin Sinovac ve 10 bin 530 Pfizer/BioNTech marka olmak üzere 350 bin 530 doz aşı gönderildi.

Sağlık Komitesi Eşbaşkanı Cenk Soydan, önümüzdeki hafta yeni aşıların gelmesinin beklendiğini de belirtti.



