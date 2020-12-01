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5 yeni vaka

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Kuzey Kıbrıs'ta 5 yeni koronavirüs vakası görüldü.

5 yeni vaka

Toplam 1593 test yapıldı, 5 pozitif vakaya rastlandı.
Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 1593 olduğunu, 5 pozitif vakaya  rastlandığını açıkladı. Bakan Pilli, pozitif vakalardan 4 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiğini, 1 kişinin daha önce tespit edilen vakanın temaslısı olduğunu ve bu süreçte gözetim altında bulunduğunu belirtti. 
30 Kasım 2020 Covid-19 genel durumu şöyle;
Dün Yapılan Test Sayısı: 1593
Dün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 5
Ülke dışından gelen vakalar 4
Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar 1
Toplam Test Sayısı 265.005
Toplam Vaka Sayısı 1108
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı 1023
 
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