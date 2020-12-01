5 yeni vaka

Kuzey Kıbrıs'ta 5 yeni koronavirüs vakası görüldü.



Toplam 1593 test yapıldı, 5 pozitif vakaya rastlandı.

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1593 olduğunu, 5 pozitif vakaya rastlandığını açıkladı. Bakan Pilli, pozitif vakalardan 4 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiğini, 1 kişinin daha önce tespit edilen vakanın temaslısı olduğunu ve bu süreçte gözetim altında bulunduğunu belirtti.

30 Kasım 2020 Covid-19 genel durumu şöyle;

Dün Yapılan Test Sayısı: 1593

Dün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 5

Ülke dışından gelen vakalar 4

Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar 1

Toplam Test Sayısı 265.005

Toplam Vaka Sayısı 1108

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı 1023

