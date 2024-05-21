Lösemi tedavisi gören 12 yaşındaki Seval Saydam’a uygun kemik iliği aranıyor…

Lösemi tedavisi gören, 12 yaşındaki Seval Saydam’a uygun kemik iliği arandığı, u

ygun donörü bulmak için tükürük örneklerine ihtiyaç olduğu açıklandı.

Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı, 18-45 yaş arasında, daha önce örnek vermemiş, sağlıklı ve KKTC kimlik kartına sahip vatandaşların Seval Saydam’a uygun donör bulunabilmesi için tükürük örneği verilebileceğini belirtti.