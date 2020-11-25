110 hasta böbrek nakli bekliyor

Ülkede 258 diyaliz hastası bulunuyor. 110 civarında hasta ise böbrek nakli bekliyor





Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Nefroloji Klinik Şefi Doç. Dr. Düriye Deren Oygar, hastalara hiçbir ayrım gözetmeden eşit şekilde hizmet verdiklerini kaydederek, son günlerde basına yansıyan bazı haberlerin kendilerini üzdüğünü söyledi.

Oygar, “Hastalara organ nakli şansı vermek tabii ki öncelikli hedefimiz ama yasayı göz ardı edemeyiz” dedi.

Böbrek nakli ve Nefroloji Kliniği hakkında basında çıkan iddialarla ilgili dün Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Onkoloji Bölümünde basın toplantısı düzenlendi.

Canlı vericiden nakil olacak kişiler eğer evliyse, en az iki yıl evlilik şartı arandığını belirten Oygar, bunu organ trafiğinin önüne geçmek için yasayla düzenlendiğini vurguladı.

Oygar, böbrek hastası olan bir vatandaşın nakil konusunda sosyal medyada yaptığı açıklamaların kendilerini çok üzdüğünü belirtti.

Dr. Düriye Deren Oygar, şöyle devam etti:

“Hastayı son gördüğümüzde kendisine diyalize girmesi gerektiğini anlattık. Böbrek nakli olmak istediğini söyledi ve bize verici sundu. Hastaya organ nakli şansı vermek tabi ki öncelikli hedefimiz ama yasayı göz ardı edemeyiz. Hekimler ve sağlık çalışanları yasaya uymak zorunda. Hastaya bize sunduğu vericinin şu an için uygun olmadığını ama başka bir verici bulursa, onu değerlendirip işlem yapabileceğimizi söyledik. Hastanın genel durumu itibarıyla ilk olarak diyalize girmesi, sonra organ nakli için hazırlanması gerekiyordu. Bunu da kendisine söyledik. Ben de, hekim arkadaşlarım da hastaya ‘nakil tedavinizi, diyaliz tedavinizi yapmayız’ demedik. Nereden gelirse gelsin, kim olursa olsun hastalar arasında ayrım yapmıyor, herkese eşit hizmet veriyoruz. Bunu kamuoyunun bilgisine getirmeyi görev bilirim.”

Pandemi nedeniyle organ nakillerinin dünyada da ülkede de biraz gerildiğini söyleyen Oygar, “Çalışmalarımıza devam ediyoruz. Önümüzdeki hafta iki eş arasında nakil yapacağız” şeklinde konuştu.

Dr. Oygar, KKTC’de 258 diyaliz hastası olduğunu, genel durumu iyi, nakle uygun 110 civarında hastanın böbrek nakli beklediğini söyledi; kliniğin çalışmaları konusunda da bilgi verdi.

Düriye Deren Oygar, son 10 yılda bin 156 hastanın hemodiyalize alındığını, nefrolojide 300 binin üzerinde hemodiyaliz seansı yapıldığını, böbrek nakli gerçekleştirilen 240 hastanın takip ve tedavi edildiğini, 111’den fazla hastaya periton diyaliz hizmeti verdiklerini aktardı.

2016’dan bu yana KKTC’de 44 hastaya böbrek nakli yapıldığını açıklayan Duriye Deren Oygar, bu nakillerin 26’sının kadavradan olduğunu söyledi.

Oygar, “Kadavra nakli, canlı vericisi olmayan hastalar için büyük bir şans ve umut oldu” dedi.

