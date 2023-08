11 yıldır günün tamamını uyuyarak geçiren kadın YDÜ'de yeniden sağlığına kavuştu

11 yıldır günün tamamını uyuyarak geçiren, bu süre zarfında farklı doktorda hastalığına çare aranan 72 yaşındaki Zilha Gazi, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Yeniboğaziçi’nde başvurduğu Nöroloji Anabilim Dalı Uzmanı Dr. Tansel Ünal tarafından uygulanan tedavi sonucu 2 hafta içerisinde yeniden sağlığına kavuştu

Hastalığı 11 yıl önce baş gösteren ve o günlerde 61 yaşında olan Zilha Gazi, her geçen gün kendini daha yorgun hissediyor, sürekli uyuma isteği duyuyordu. Bir süre sonra sürekli yorgunluk ve uyku hali nedeniyle gözlerini açık tutmakta zorluk çekmeye başlayan Gazi, günlük rutin ev işlerini yapamaz, özbakımını dahi tek başına sağlayamaz duruma gelmişti. Tek başına ayağa kalkamayan, desteksiz yürüyemeyen, dışarı çıkamayan Gazi’nin konuşması o kadar bozulmuştu ki, söyledikleri zar zor anlaşılıyor duruma gelmişti. Gün geçtikçe genel durumu daha da bozulan Gazi, artık günün büyük bir kısmını uyuyarak geçirir olmuştu. 11 yıl boyunca birçok farklı doktor ve hastaneye başvuran yakınları, uyku hastalığı, Alzheimer, Parkinson ve depresyon başta olmak üzere sayısız farklı teşhis ve uygulanan değişik ilaç tedavilerine rağmen bir sonuç alamamıştı. Uygulanan onca tedaviye karşın Zilha Gazi’nin sağlık durumunda hiçbir iyileşme olmaması, zaman geçtikçe Gazi ve ailesinin karamsarlığa kapılmasına neden olmuştu.

Zilha Gazi’nin hayatı Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Yeniboğaziçi’nde gördüğü tedavi ile değişti. 61 yaşında başlayan uyku hali 11 yıl boyunca süren Zilha Gazi, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Yeniboğaziçi’nde konulan Parkinson Plus Sendromu teşhisinin ardından uygulanan tedavi ile iki hafta içinde uyku halinden kurtuldu.

Hayat arkadaşı hiçbir zaman pes etmedi...

Zilha Gazi’nin 50 yıldan uzun süredir hayat arkadaşı olan eşi Hasan Gazi’nin çabaları, bu sağlık hikayesinin yönünü değiştirmiş. Mormenekşe’nin sevilen simalarından Hasan Gazi, öğrenmeye çok meraklı, kararlı, azimli, engellerden yılmayan kişiliği ile karısının tekrar sağlığına kavuşabilmesi için yıllarca uğraşıyor, araştırıyor ve çareler aramaktan vazgeçmiyor. Gazi, Yakın Doğu Oluşumu’nun Yeniboğaziçi’nde yeni bir hastane açtığını duyar duymaz da farklı bir görüş alabilmek amacıyla Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Yeniboğaziçi, Nöroloji bölümüne başvurmaya karar veriyor. Eşinin ve ailesinin hayatı da bu kararın ardından değişiyor.

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Yeniboğaziçi Nöroloji Anabilim Dalı Uzmanı Dr. Tansel Ünal ile olan randevusuna iki kişinin desteği ile zar zor gidebilen ve konuşmakta güçlük çeken Zilha Gazi’ye eşi Hasan Gazi yardım ediyor.

Uzm. Dr. Tansel Ünal: “Doğru tanıda bilgi birikimi ve deneyim hayati önem taşıyor.”

Göz kapaklarını açmakta dahi zorlanan Zilha Gazi’nin belirti ve bulgularını dikkatle değerlendirdiğini anlatan Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Yeniboğaziçi Nöroloji Anabilim Dalı Uzmanı Dr. Tansel Ünal, göz kapaklarını açmakta dahi zorlanan Zilha Gazi’nin belirti ve bulgularını dikkatle değerlendirdiğinde, şikayetlerin nedeninin Parkinson Plus sendromlarının bir alt tipi olduğu tespitine vardı.

Zilha Gazi’ye bu yönde tedavi uygulamaya başladığını ifade eden Uzm. Dr. Tansel Ünal, “Doğru tanıda bilgi birikimi ve deneyim hayati önem taşıyor. Akabinde uygulanan ilaç tedavisi sayesinde, Zilha Gazi 15 gün gibi kısa bir sürede hayata yeniden gözlerini açtı” dedi.

Artık kimsenin desteğine ihtiyaç duymadan yürüyor!

Uzm. Dr. Tansel Ünal’ın uyguladığı tedavi sayesinde hayata adeta yeniden doğan Zilha Gazi, artık tamamen normal bir hayat sürüyor. Kimsenin desteğine hatta bastona bile ihtiyaç duymadan yürüyebilen Gazi, kendi ev işlerini rahatlıkla yapabiliyor, eşi Hasan Gazi ile yürüyüşe çıkabiliyor... Geçtiğimiz günlerde evinde verdiği yemek davetinde hazırlıkları tek başına gerçekleştirdiğini belirten Zilha Gazi, bu mutluluğun tarif edilemez olduğunu söyledi. Eşi Hasan Gazi ise minnettarlığını “Mutluluğum sonsuz. Bunca yıl sonra karımın o güzel gözlerini yeniden görebilmemi sağladınız” ifadeleriyle dile getirdi.

İnsan ömrü uzadıkça nörodejeneratif hastalıklara yakalanma olasılığı artıyor!

“Aslında her şey göz önündeydi. Hastanın yakınmalarını dinleyip, muayene bulgularını yorumlayınca, Zilha Hanım’da nörodejeneratif hastalıkların hareket ile ilgili sistemi (ekstrapiramidal sistem) etkileyen grubuna ait ‘Parkinson Plus Sendromlarının’ bir alt tipinin bulunduğu kanaatine vardım ve bu yönde tedavi uygulamaya başladım” ifadelerini kullanan Uzm. Dr. Tansel Ünal, nörodejeneratif hastalıkların çoğunlukla genetik bazı hazırlayıcı faktörlere bağlı olarak, sinir sisteminin belirli bölümlerinin zaman içerisinde yıpranması sonucu ortaya çıktığını ve çok çeşitli formlarda olabildiğini söyledi.

Uzm. Dr. Tansel Ünal, tanı süreci ile ilgili yaptığı açıklamasında ise şu ifadelere yer verdi: “İnsan ömrü uzadıkça daha sık karşılaştığımız durumlar bunlar. Bir çoğu net olarak tanımlanmış olsa da daha fazlası hala tanımlanmayı bekliyor. Birçok hastalık sık rastlanan belirtilere sahip olsa da, Zilha Hanım’ın rahatsızlığındaki gibi az rastlanan belirtilerle karşı karşıya kalındığında hekim karanlıkta kalıyor, yolunu bulmakta zorlanıyor. Bilgi birikimim ve deneyimlerim sayesinde belirtileri doğru yorumlayabildim. Ne mutlu ki, Zilha Hanım’ı sağlığına kavuşturabildik” ifadelerini kullandı.

Tanı ve tedavi yaklaşımı, hasta özelinde planlanmalı

Zilha Gazi’nin hastaneye başvurduğunda çok sayıda ilaç kullandığını, bu ilaçların kullanımının bir anda durdurulmasının mümkün olmadığını anlatan Uzm. Dr. Tansel Ünal, belli bir düzen ve aralıklarla eski tedavilerden uzaklaşılması için sürecin zamana yayıldığını anlattı.

Aynı zamanda Zilha Gazi için yeni tedavi planı hazırlandığını ve ilaçlarında doz ayarlaması yapıldığını ifade eden Uzm. Dr. Tansel Ünal, her hasta özelinde doğru yaklaşım ve doğru tanının ardından tedavinin ayrıntılı ve titizlikle planlanmasının büyük önem taşıdığını belirtti.