banner913
banner932
Lefkoşa’da elektrik kesintisi
Lefkoşa’da elektrik kesintisi
32 0
Rus Büyükelçiliği, KKTC'de konsolosluk hizmeti verecek
Rus Büyükelçiliği, KKTC'de konsolosluk hizmeti verecek
27 0
 
61’inci Mehmetçik Üzüm Festivali’nde geleneksel Kıbrıs gecesi düzenlendi
61’inci Mehmetçik Üzüm Festivali’nde geleneksel Kıbrıs gecesi düzenlendi
24 0
Gazimağusa Türk Maarif Koleji spor kafilesi “Görev Şehidi” sayılcak
Gazimağusa Türk Maarif Koleji spor kafilesi “Görev Şehidi” sayılcak
45 0
Tarihi okul ve cami yeniden hayat buldu
Tarihi okul ve cami yeniden hayat buldu
12 0
KKTC’deki İranlı sayısı 15 bini aştı
KKTC’deki İranlı sayısı 15 bini aştı
71 0
“Gördüklerim karşısında günlerce ağladım”
“Gördüklerim karşısında günlerce ağladım”
51 0
banner964

Öztürkler “İsias davası konusunda hassasiyetlerimiz ortak”

banner476

banner825
Öztürkler “İsias davası konusunda hassasiyetlerimiz ortak”
banner971
İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, resmi temaslarda bulunmak üzere dün akşam gittiği Ankara’da ilk görüşmesini bugün öğlen saatlerinde Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile yaptı.
Öztürkler’in, Tunç ile 43/1988 Sayılı Suçluların Geri Verilmesi, Mahkeme İlamlarının Karşılıklı Tenfizi Ve Adli Yardımlaşma konularında İşbirliğine ilişkin anlaşma kapsamında bakanlıklar arasında yürütülen çalışmalar, İsias Davası ve yeni cezaevine taşınma süreci sonrası ortaya çıkan eksikliklerin giderilmesi konularını görüştü.
Ziya Öztürkler, 6 Şubat’ta Türkiye Cumhuriyeti’nde meydana gelen deprem felaketi sonrası millet olarak yaşanan acı ve Adıyaman’da kaybedilen “Şampiyon Melekler” için “İsias Davası” konusundaki toplumsal hassasiyetleri Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’a aktardıklarını ifade etti.
Öztürkler, “Adalet Bakanı Sayın Yılmaz Tunç’un süreç konusunda Kıbrıs Türk Halkının hasasiyetlerini paylaştığını gördük. Sayın Tunç yanan yüreğimize su serpmiştir. İsias Davası konusunda hassasiyetlerimiz ortaktır. Dava sürecinin bizzat Adalet Bakanı Sayın Tunç tarafından da takip edileceğinin sözünü aldık” ifadelerini kullandı.
Adli yardımlaşma konularında yürütülen çalışmalar, suçluların iadesi ve yeni cezaevine taşınma süreci sonrası ortaya çıkan eksikliklerin giderilmesi konularında da Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin her zaman, her konuda olduğu gibi Kıbrıs Türkü’nün yanında olduğunu görmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Öztürkler, Adalet Bakanı Tunç ile verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirtti.
Öztürkler’in, yarın mevkidaşı Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile bir araya gelmesi bekleniyor.
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.