1 ithal üründe limit üstü koruma ürünü tespit edildi

Daireden yapılan açıklamaya göre, ithal ürünlerde 22 numunede 21 numune temiz olup, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 1 ürüne rastlanıldı.
SVS Tic. Ltd. ait Armut Devecide limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün firmanın isteği üzerine menşeine iade edildi.
Yerli ürünlerde 21 numunede 21 numune temiz olup limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen ürüne rastlanılmadı.
|3 Mart 2023 Cuma Tarım Dairesi İthal ve Yerli Numune Sonuçları Tablosu:
|İsim
|Yerli/ithal
|Ürün
|Analiz Sonucu
|1
|Gazi Karakuş Çiftliği
|İthal
|Mısır Slajı
|Temiz
|2
|Svs Tic Ltd.
|İthal
|Elma Stk
|Temiz
|3
|Svs Tic Ltd.
|İthal
|Elma Granny S.
|Temiz
|4
|Svs Tic Ltd.
|İthal
|Elma Golden
|Temiz
|5
|Svs Tic Ltd.
|İthal
|Çeri Domates
|Temiz
|6
|Svs Tic Ltd.
|İthal
|Armut Deveci
|Limit Üstü
|7
|Onbaşı İşl. Ltd.
|İthal
|Çeri Domates
|Temiz
|8
|Onbaşı İşl. Ltd.
|İthal
|Elma Granny S.
|Temiz
|9
|Onbaşı İşl. Ltd.
|İthal
|Elma Stk.
|Temiz
|10
|M.Hacı Ali Ltd.
|İthal
|Mısır Slajı
|Temiz
|11
|Binboğa Ltd.
|İthal
|Soya Küsbesi
|Temiz
|12
|Levent San. Ltd.
|İthal
|Soya Fasulyesi Küsbesi
|Temiz
|13
|Halil Kasap Paz.
|İthal
|Elma Golden
|Temiz
|14
|Halil Kasap Paz.
|İthal
|Elma Stk
|Temiz
|15
|Svs Tic Ltd.
|İthal
|Elma Stk
|Temiz
|16
|Svs Tic Ltd.
|İthal
|Çeri Domates
|Temiz
|17
|Svs Tic Ltd.
|İthal
|Armut Ank
|Temiz
|18
|Svs Tic Ltd.
|İthal
|Elma Golden
|Temiz
|19
|Svs Tic Ltd.
|İthal
|Elma Arapkısı
|Temiz
|20
|Cahide Kılıç
|İthal
|Elma Stk
|Temiz
|21
|Cahide Kılıç
|İthal
|Elma Arapkısı
|Temiz
|22
|Cahide Kılıç
|İthal
|Armut Ank
|Temiz
|23
|Bora Başaran
|Beyarmudu
|Patates İh.
|Temiz
|24
|Bora Başaran
|Beyarmudu
|Patates
|Temiz
|25
|Ali Koç
|Mağusa
|Domates
|Temiz
|26
|Ali Koç
|Mağusa
|Hıyar
|Temiz
|27
|Ahmet Coşkun
|Mağusa
|Hıyar
|Temiz
|28
|Şen Bender
|Güvercinlik
|Havuç
|Temiz
|29
|Zübeyde Kırsan
|Güvercinlik
|Golyandro
|Temiz
|30
|Ali Çam
|Tatlısu
|Domates
|Temiz
|31
|Hamit Yıldız
|Tatlısu
|Yeşil Çarli Biber
|Temiz
|32
|Ceyda Yarıcıoğlu
|Tatlısu
|Salatalık
|Temiz
|33
|Unicap Ltd.
|Güneşköy
|Çeri Domates
|Temiz
|34
|Necmettin Baştan 1
|İskele
|Enginar İh.
|Temiz
|35
|Mehmet Ekenleroğlu 1
|İskele
|Enginar İh.
|Temiz
|36
|Necmettin Baştan 2
|İskele
|Enginar İh.
|Temiz
|37
|Necmettin Baştan 3
|İskele
|Enginar İh.
|Temiz
|38
|Mehmet Ekenleroğlu 2
|İskele
|Enginar İh.
|Temiz
|39
|Mehmet Ekenleroğlu 3
|İskele
|Enginar İh.
|Temiz
|40
|Necmettin Baştan 4
|İskele
|Enginar İh.
|Temiz
|41
|Necmettin Baştan 5
|İskele
|Enginar İh.
|Temiz
|42
|İbrahim Kırmızıgil
|Tepebaşı
|Domates
|Temiz
|43
|Ahmet Çakır
|Tepebaşı
|Dereotu
|Temiz