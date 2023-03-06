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1 ithal üründe limit üstü koruma ürünü tespit edildi

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1 ithal üründe limit üstü koruma ürünü tespit edildi
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Tarım Dairesi, 24 Şubat-2 Mart tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı. Denetimlerde 1 ithal üründe limit üstü koruma ürünü tespit edildi.
Daireden yapılan açıklamaya göre, ithal ürünlerde 22 numunede 21 numune temiz olup, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 1 ürüne rastlanıldı.
SVS Tic. Ltd. ait Armut Devecide limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün firmanın isteği üzerine menşeine iade edildi.
Yerli ürünlerde 21 numunede 21 numune temiz olup limit üstü  bitki koruma ürünü tespit edilen ürüne rastlanılmadı.
3 Mart 2023 Cuma Tarım Dairesi İthal ve Yerli Numune Sonuçları Tablosu:
  İsim Yerli/ithal Ürün Analiz Sonucu
1 Gazi Karakuş Çiftliği İthal Mısır Slajı Temiz
2 Svs Tic Ltd. İthal Elma Stk Temiz
3 Svs Tic Ltd. İthal Elma Granny S. Temiz
4 Svs Tic Ltd. İthal Elma Golden Temiz
5 Svs Tic Ltd. İthal Çeri Domates Temiz
6 Svs Tic Ltd. İthal Armut Deveci Limit Üstü
7 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz
8 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Elma Granny S. Temiz
9 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Elma Stk. Temiz
10 M.Hacı Ali Ltd. İthal Mısır Slajı Temiz
11 Binboğa Ltd. İthal Soya Küsbesi Temiz
12 Levent San. Ltd. İthal Soya Fasulyesi Küsbesi Temiz
13 Halil Kasap Paz. İthal Elma Golden Temiz
14 Halil Kasap Paz. İthal Elma Stk Temiz
15 Svs Tic Ltd. İthal Elma Stk Temiz
16 Svs Tic Ltd. İthal Çeri Domates Temiz
17 Svs Tic Ltd. İthal Armut Ank Temiz
18 Svs Tic Ltd. İthal Elma Golden Temiz
19 Svs Tic Ltd. İthal Elma Arapkısı Temiz
20 Cahide Kılıç İthal Elma Stk Temiz
21 Cahide Kılıç İthal Elma Arapkısı Temiz
22 Cahide Kılıç İthal Armut Ank Temiz
23 Bora Başaran Beyarmudu Patates İh. Temiz
24 Bora Başaran Beyarmudu Patates Temiz
25 Ali Koç Mağusa Domates Temiz
26 Ali Koç Mağusa Hıyar Temiz
27 Ahmet Coşkun Mağusa Hıyar Temiz
28 Şen Bender Güvercinlik Havuç Temiz
29 Zübeyde Kırsan Güvercinlik Golyandro Temiz
30 Ali Çam Tatlısu Domates Temiz
31 Hamit Yıldız Tatlısu Yeşil Çarli Biber Temiz
32 Ceyda Yarıcıoğlu Tatlısu Salatalık Temiz
33 Unicap Ltd. Güneşköy Çeri Domates Temiz
34 Necmettin Baştan 1 İskele Enginar İh. Temiz
35 Mehmet Ekenleroğlu 1 İskele Enginar İh. Temiz
36 Necmettin Baştan 2 İskele Enginar İh. Temiz
37 Necmettin Baştan 3 İskele Enginar İh. Temiz
38 Mehmet Ekenleroğlu 2 İskele Enginar İh. Temiz
39 Mehmet Ekenleroğlu 3 İskele Enginar İh. Temiz
40 Necmettin Baştan 4 İskele Enginar İh. Temiz
41 Necmettin Baştan 5 İskele Enginar İh. Temiz
42 İbrahim Kırmızıgil Tepebaşı Domates Temiz
43 Ahmet Çakır Tepebaşı Dereotu Temiz
 
 
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