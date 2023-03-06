1 ithal üründe limit üstü koruma ürünü tespit edildi

3 Mart 2023 Cuma Tarım Dairesi İthal ve Yerli Numune Sonuçları Tablosu: İsim Yerli/ithal Ürün Analiz Sonucu 1 Gazi Karakuş Çiftliği İthal Mısır Slajı Temiz 2 Svs Tic Ltd. İthal Elma Stk Temiz 3 Svs Tic Ltd. İthal Elma Granny S. Temiz 4 Svs Tic Ltd. İthal Elma Golden Temiz 5 Svs Tic Ltd. İthal Çeri Domates Temiz 6 Svs Tic Ltd. İthal Armut Deveci Limit Üstü 7 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz 8 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Elma Granny S. Temiz 9 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Elma Stk. Temiz 10 M.Hacı Ali Ltd. İthal Mısır Slajı Temiz 11 Binboğa Ltd. İthal Soya Küsbesi Temiz 12 Levent San. Ltd. İthal Soya Fasulyesi Küsbesi Temiz 13 Halil Kasap Paz. İthal Elma Golden Temiz 14 Halil Kasap Paz. İthal Elma Stk Temiz 15 Svs Tic Ltd. İthal Elma Stk Temiz 16 Svs Tic Ltd. İthal Çeri Domates Temiz 17 Svs Tic Ltd. İthal Armut Ank Temiz 18 Svs Tic Ltd. İthal Elma Golden Temiz 19 Svs Tic Ltd. İthal Elma Arapkısı Temiz 20 Cahide Kılıç İthal Elma Stk Temiz 21 Cahide Kılıç İthal Elma Arapkısı Temiz 22 Cahide Kılıç İthal Armut Ank Temiz 23 Bora Başaran Beyarmudu Patates İh. Temiz 24 Bora Başaran Beyarmudu Patates Temiz 25 Ali Koç Mağusa Domates Temiz 26 Ali Koç Mağusa Hıyar Temiz 27 Ahmet Coşkun Mağusa Hıyar Temiz 28 Şen Bender Güvercinlik Havuç Temiz 29 Zübeyde Kırsan Güvercinlik Golyandro Temiz 30 Ali Çam Tatlısu Domates Temiz 31 Hamit Yıldız Tatlısu Yeşil Çarli Biber Temiz 32 Ceyda Yarıcıoğlu Tatlısu Salatalık Temiz 33 Unicap Ltd. Güneşköy Çeri Domates Temiz 34 Necmettin Baştan 1 İskele Enginar İh. Temiz 35 Mehmet Ekenleroğlu 1 İskele Enginar İh. Temiz 36 Necmettin Baştan 2 İskele Enginar İh. Temiz 37 Necmettin Baştan 3 İskele Enginar İh. Temiz 38 Mehmet Ekenleroğlu 2 İskele Enginar İh. Temiz 39 Mehmet Ekenleroğlu 3 İskele Enginar İh. Temiz 40 Necmettin Baştan 4 İskele Enginar İh. Temiz 41 Necmettin Baştan 5 İskele Enginar İh. Temiz 42 İbrahim Kırmızıgil Tepebaşı Domates Temiz 43 Ahmet Çakır Tepebaşı Dereotu Temiz

Tarım Dairesi, 24 Şubat-2 Mart tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı. Denetimlerde 1 ithal üründe limit üstü koruma ürünü tespit edildi.Daireden yapılan açıklamaya göre, ithal ürünlerde 22 numunede 21 numune temiz olup, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 1 ürüne rastlanıldı.SVS Tic. Ltd. ait Armut Devecide limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün firmanın isteği üzerine menşeine iade edildi.Yerli ürünlerde 21 numunede 21 numune temiz olup limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen ürüne rastlanılmadı.