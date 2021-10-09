SİZİN DÜNYANIZ: YEŞİM CANAR

Bugünkü konuğum bıkmadan yeniden başlayacak kadar güçlü, ne istediğini bilecek kadar dengeli ve pozitif genç bir kadın... Okul öncesi öğretmeni Yeşim Canar

KENDİMİ TEK KELİME İLE TANIMLAYACAK OLSAM

Zümrüdü Anka.





ŞU AN YAPTIĞIM İŞİ YAPMASAYDIM...

X bir ülkede profesyonel bir dansçıydım.







BENİM GÜNDEMİMİ EN FAZLA MEŞGUL EDEN...

İşim ve sevdiklerim.





KAYITSIZ KALAMADIĞIM ŞEY...

Yalan.





EN BÜYÜK PİŞMANLIĞIM...

Trafik kazasında kaybettiğim arkadaşlarımla randevuları ertelemek. Hayat erteleyecek kadar uzun değil.





EN BÜYÜK SEVİNCİM.

Yeni günü sağlıkla kucaklayabilmek.





HAYATIMIN DÖNÜM NOKTASI...

2018 yılında yapmış olduğum trafik kazası. O gün dedim ki “ölümün vakti yok. Yapmak istediğin hiçbir şeyi erteleme”.





BAŞUCUMDAKİ KİTAP...

7. Hissiniz.







EN KEYİF ALDIĞIM MÜZİK...

Reggea.



EN SON İZLEDİĞİM FİLM...

Korku Sokağı 3.Kısım 1666.







KENDİM İÇİN SON ALDIĞIM ŞEY...

Piercing.





DOLABIMDAKİ EN GEREKSİZ ŞEY...

Sevgili eldiveni.





BENİM İÇİN ALINABİLECEK EN GÜZEL HEDİYE...

Manevi değeri olan her şey.







KENDİNDE İLGİLİ DEĞİŞTİRMEK İSTEDİĞİM ŞEY...

Merhametimin dozajı.. herseyin fazlası yoruyor.





KENDİMDE BEĞENDİĞİM ÖZELLİK...

Ne yaşarsam yaşayım daima gülümsüyor olmam.





OLMASA DA OLUR...

Negatif insanlar.





OLMAZSA OLMAZ...

Her şeyde ‘denge’.





EN İYİ YAPTIĞIM YEMEK...

Beşamel soslu tavuk sote.







HAYALİMDEKİ DÜNYA...

Sevgi, adalet ve barış içinde bir dünya. Herkesi iyileştirebilir.



AŞK BENİM İÇİN...

Dünyanın tek gerçek illüzyonu.





ONUNLA ÇOK TANIŞMAYI İSTERDİM...

Barış Manço.





GÖRMEK İSTEDİĞİM YER...

Venedik.





MUTLAKA YAPMAK İSTEDİĞİM...

Dünyayı gezmek.







SON OLARAK SÖYLEMEK İSTEDİKLERİM...

Önce kendi değerinizi bilin, sonrasına bakarsınız. Aldığınız nefesin hakkını verin. Her gününüzü son gününüz gibi değerlendirin.



