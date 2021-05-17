Sizin Dünyanız: Ümran Bolsoy

Bugünkü konuğumuz bir sopor eğitmeni. Güçlü, güçlü olduğu kadar inatcı, inatcı olduğu oranda da başarılı pırıl pırıl genç bir kadın... Ümran Bolsoy...



KENDİMİ TEK KELIME İLE TANIMLAYACAK OLSAM

Pes etmeyen

ŞU AN YAPTIĞIM İŞİ YAPMASAYDIM...

Başka bir yeteneğimi keşfederdim

BENİM GÜNDEMİMİ EN FAZLA MEŞGUL EDEN...

Antrenman programları





KAYITSIZ KALAMADIĞIM ŞEY...

Çevreye, hayvanlara ve çocuklara yapılan kötülükler

EN BÜYÜK PİŞMANLIĞIM...

Bazen korkuma yenik düşebilmem

EN BÜYÜK SEVİNCİM...

Örnek biri olabilmek

HAYATIMIN DÖNÜM NOKTASI...

Fakülte seçimim

BAŞUCUMDAKİ KITAP...

Mevlana ve Şems'ten Hikayeler





EN KEYİF ALDIĞIM MÜZİK...

Akustik müzikler

EN SON İZLEDİĞİM FİLM...

Kaçak yolcu

KENDİM İÇİN SON ALDIĞIM ŞEY...

Sporcu taytı

DOLABIMDAKİ EN GEREKSIZ ŞEY...

Topuklu ayakkabılarım



BENİM İÇİN ALINABİLECEK EN GÜZEL HEDİYE...

Hatırlarken mutlu olacağım anılar yaratmak

KENDİMLE İLGİLİ DEĞİŞTİRMEK İSTEDİGİM ŞEY...

Utangaçlığım.

KENDİMDE BEĞENDİĞİM ÖZELLİK...

Her durumda empati yapabilmem. Hedeflediğim bir şeyden vazgeçmemek.

OLMAZSA OLMAZ...

Kitaplarım

EN İYİ YAPTIĞIM YEMEK...

Fajita

HAYALİMDEKİ DÜNYA...

Masumların ölmediği, çocukların üzülmediği, hayvanların zulüm görmediği huzurlu bir dünya.



AŞK BENİM İÇİN...

Hiç bitmeyen bir özlemle hep aynı gözlere bakmak.

ONUNLA ÇOK TANIŞMAYI İSTERDİM...

Tolga Çevik

GÖRMEK İSTEDİĞİM YER...

İsviçre

MUTLAKA YAPMAK İSTEDİĞİM...

Çok yüksekteki hız trenlerine binmek.

SON OLARAK SÖYLEMEK İSTEDİKLERİM...

Tüm olumsuzluklara rağmen hayatı sevecek yollar bulun. Asla kimsenin sizi pes ettirmesine izin vermeyin



Pes etmeyenBaşka bir yeteneğimi keşfederdimAntrenman programları...Çevreye, hayvanlara ve çocuklara yapılan kötülüklerBazen korkuma yenik düşebilmemÖrnek biri olabilmekFakülte seçimimMevlana ve Şems'ten HikayelerAkustik müziklerKaçak yolcuSporcu taytıTopuklu ayakkabılarımHatırlarken mutlu olacağım anılar yaratmakUtangaçlığım.Her durumda empati yapabilmem. Hedeflediğim bir şeyden vazgeçmemek.KitaplarımFajitaMasumların ölmediği, çocukların üzülmediği, hayvanların zulüm görmediği huzurlu bir dünya.Hiç bitmeyen bir özlemle hep aynı gözlere bakmak.Tolga ÇevikİsviçreÇok yüksekteki hız trenlerine binmek.Tüm olumsuzluklara rağmen hayatı sevecek yollar bulun. Asla kimsenin sizi pes ettirmesine izin vermeyin