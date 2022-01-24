Sizin Dünyanız: Seval Oyaltan

KENDİMİ TEK KELİME İLE TANIMLAYACAK OLSAM…
Duyarlı.
ŞU AN YAPTIĞIM İŞİ YAPMASAYDIM...
Şu an zaten yapamadığım işimi bir fırsat olarak yapıyorum. (Medya).
BENİM GÜNDEMİMİ EN FAZLA MEŞGUL EDEN...
Ülke gündemi ve Seçimler dolayısı ile propaganda süreci.
KAYITSIZ KALAMADIĞIM ŞEY...
Acı çeken bir can.
EN BÜYÜK PİŞMANLIĞIM...
Bende saklı.
EN BÜYÜK SEVİNCİM.
Anne olmak.
HAYATIMIN DÖNÜM NOKTASI...
Yer değiştirmek yani yaşadığım bölgeden taşınmak.
BAŞUCUMDAKİ KİTAP...
İçimizdeki kapılar.
EN KEYİF ALDIĞIM MÜZİK...
Mustafa Ceceli’yi dinlemek beni rahatlatıyorsa da klasik müzik tutkunuyum.
EN SON İZLEDİĞİM FİLM...
Sadece sen.
KENDİM İÇİN SON ALDIĞIM ŞEY...
Ayakkabı.
DOLABIMDAKİ EN GEREKSİZ ŞEY...
Küçülen bluzum.
BENİM İÇİN ALINABİLECEK EN GÜZEL HEDİYE...
Parfüm.
KENDİNDE İLGİLİ DEĞİŞTİRMEK İSTEDİĞİM ŞEY...
Mükemmeliyetçi bir kişiliğim var ve bu bazen üzülmeme sebep oluyor, bu özelliğimi biraz hafifletmek isterdim.
KENDİMDE BEĞENDİĞİM ÖZELLİK...
İletişim becerim.
OLMASA DA OLUR...
Boy paltosu.
OLMAZSA OLMAZ...
Cep telefonum.
EN İYİ YAPTIĞIM YEMEK...
Molehiya.
HAYALİMDEKİ DÜNYA...
Hiç kimsenin açlık çekmediği bir dünya.
AŞK BENİM İÇİN...
Evlat.
ONUNLA ÇOK TANIŞMAYI İSTERDİM...
Indira Gandhi.
GÖRMEK İSTEDİĞİM YER...
Amerika.
MUTLAKA YAPMAK İSTEDİĞİM...
Dünyayı gezmek.
SON OLARAK SÖYLEMEK İSTEDİKLERİM...
Dünya sadece insanlara ait değil, tüm canlıların da var olmalarına katkı koyalım, koruyalım.
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