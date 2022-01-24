Sizin Dünyanız: Seval Oyaltan

Bugünkü konuğum duyarlı, düşünceli, başarılı bir medya mensubu... TV Program Yapımcısı ve Sunucu Seval Oyaltan...

Duyarlı.Şu an zaten yapamadığım işimi bir fırsat olarak yapıyorum. (Medya).Ülke gündemi ve Seçimler dolayısı ile propaganda süreci.Acı çeken bir can.Bende saklı.Anne olmak.Yer değiştirmek yani yaşadığım bölgeden taşınmak.İçimizdeki kapılar.Mustafa Ceceli’yi dinlemek beni rahatlatıyorsa da klasik müzik tutkunuyum.Sadece sen.Ayakkabı.Küçülen bluzum.Parfüm.Mükemmeliyetçi bir kişiliğim var ve bu bazen üzülmeme sebep oluyor, bu özelliğimi biraz hafifletmek isterdim.İletişim becerim.Boy paltosu.Cep telefonum.Molehiya.Hiç kimsenin açlık çekmediği bir dünya.Evlat.Indira Gandhi.Amerika.Dünyayı gezmek.Dünya sadece insanlara ait değil, tüm canlıların da var olmalarına katkı koyalım, koruyalım.