Sizin Dünyanız: Nursel Özyurtlu

Bugünkü konuğum hayata karşı sabırlı, ailesi için hayatını değiştirmeyi göze alacak kadar özverili ve kendinin farkında olacak kadar özgüven sahibi güçlü bir kadın... Emekli Bankacı ve Taze Anneanne Nursel Özyurtlu...

Hazırlayan: Erçin SELASİYE





KENDİMİ TEK KELİME İLE TANIMLAYACAK OLSAM…

Sabırlı.



ŞU AN YAPTIĞIM İŞİ YAPMASAYDIM...

Anneanne olmaktan çok mutluyum.



BENİM GÜNDEMİMİ EN FAZLA MEŞGUL EDEN...

Ailem.







KAYITSIZ KALAMADIĞIM ŞEY...

Haksızlık.



EN BÜYÜK PİŞMANLIĞIM...

Hiç olmadı.



EN BÜYÜK SEVİNCİM.

Anne olmak.







HAYATIMIN DÖNÜM NOKTASI...

Evlenmek.



BAŞUCUMDAKİ KİTAP...

Şu Hortumlu Dünyada Fil Yalnız Bir Hayvandır.



EN KEYİF ALDIĞIM MÜZİK...

Leman Sam-Hey Yıllar.







EN SON İZLEDİĞİM FİLM...

Eltilerin Savaşı.



KENDİM İÇİN SON ALDIĞIM ŞEY...

Tur Bileti.



DOLABIMDAKİ EN GEREKSİZ ŞEY...

Kırmızı Elbise.







BENİM İÇİN ALINABİLECEK EN GÜZEL HEDİYE...

Çanta.



KENDİMLE İLGİLİ DEĞİŞTİRMEK İSTEDİĞİM ŞEY...

Yok.



KENDİMDE BEĞENDİĞİM ÖZELLİK...

Hoşgörülü olmam.







OLMASA DA OLUR...

Para.



OLMAZSA OLMAZ...

Ailem.



EN İYİ YAPTIĞIM YEMEK...

Fırın makarnası-Dolma.







HAYALİMDEKİ DÜNYA...

Herkesin mutlu olduğu kardeşçe bir dünya.



AŞK BENİM İÇİN...

Olmazsa olmaz.



ONUNLA ÇOK TANIŞMAYI İSTERDİM...

Atatürk.







GÖRMEK İSTEDİĞİM YER...

Amerika.



MUTLAKA YAPMAK İSTEDİĞİM...

Kuzey Işıklarını görmek.



SON OLARAK SÖYLEMEK İSTEDİKLERİM...

Herkesin sağlıkla ve mutlulukla bir arada olacağı bir dünya istiyorum.







Sabırlı.Anneanne olmaktan çok mutluyum.Ailem.Haksızlık.Hiç olmadı.Anne olmak.Evlenmek.Şu Hortumlu Dünyada Fil Yalnız Bir Hayvandır.Leman Sam-Hey Yıllar.Eltilerin Savaşı.Tur Bileti.Kırmızı Elbise.Çanta.Yok.Hoşgörülü olmam.Para.Ailem.Fırın makarnası-Dolma.Herkesin mutlu olduğu kardeşçe bir dünya.Olmazsa olmaz.Atatürk.Amerika.Kuzey Işıklarını görmek.Herkesin sağlıkla ve mutlulukla bir arada olacağı bir dünya istiyorum.