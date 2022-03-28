Sizin Dünyanız: İzlem Gürçağ Altuğra

Bugünkü konuğum merhametiyle, insanlara olan sevgisiyle, özgüveniyle duyarlı ve başarılı siyasetçilerimizden Biyolog İzlem Gürçağ Altuğra

Merhametli.Öğretmen olmak isterdim.Siyaset.Söylenen yalanlar.Yoktur.Kızlarım.Devlet memuriyetinden istifa etmek.Hakan Mengüç’den Sen Yola Çık Yol Sana Görünür.Türk Sanat Müziği.Kemal Sunal’dan Öğretmen.Ceket.Uzun süre kullanmadıklarım.Kalem.Gereğinden fazla kafaya taktıklarım.İnsan sevgisinin hakimiyeti.Havuza girmek.Tatile çıkmak.Fırın makarnası.Sıfır savaşın olduğu bir dünya.Hayata bağlayandır.Doğan Cüceloğlu.Alaska.Ülkeme eser bırakmak.Çocuklarımızın karşısına hep güzel insanlar çıksın.