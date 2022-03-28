Sizin Dünyanız: İzlem Gürçağ Altuğra

KENDİMİ TEK KELİME İLE TANIMLAYACAK OLSAM…
Merhametli.
ŞU AN YAPTIĞIM İŞİ YAPMASAYDIM...
Öğretmen olmak isterdim.
BENİM GÜNDEMİMİ EN FAZLA MEŞGUL EDEN...
Siyaset.
KAYITSIZ KALAMADIĞIM ŞEY...
Söylenen yalanlar.
EN BÜYÜK PİŞMANLIĞIM...
Yoktur.
EN BÜYÜK SEVİNCİM.
Kızlarım.
HAYATIMIN DÖNÜM NOKTASI...
Devlet memuriyetinden istifa etmek.
BAŞUCUMDAKİ KİTAP...
Hakan Mengüç’den Sen Yola Çık Yol Sana Görünür.
EN KEYİF ALDIĞIM MÜZİK...
Türk Sanat Müziği.
EN SON İZLEDİĞİM FİLM...
Kemal Sunal’dan Öğretmen.
KENDİM İÇİN SON ALDIĞIM ŞEY...
Ceket.
DOLABIMDAKİ EN GEREKSİZ ŞEY...
Uzun süre kullanmadıklarım.
BENİM İÇİN ALINABİLECEK EN GÜZEL HEDİYE...
Kalem.
KENDİMLE İLGİLİ DEĞİŞTİRMEK İSTEDİĞİM ŞEY...
Gereğinden fazla kafaya taktıklarım.
KENDİMDE BEĞENDİĞİM ÖZELLİK...
İnsan sevgisinin hakimiyeti.
OLMASA DA OLUR...
Havuza girmek.
OLMAZSA OLMAZ...
Tatile çıkmak.
EN İYİ YAPTIĞIM YEMEK...
Fırın makarnası.
HAYALİMDEKİ DÜNYA...
Sıfır savaşın olduğu bir dünya.
AŞK BENİM İÇİN...
Hayata bağlayandır.
ONUNLA ÇOK TANIŞMAYI İSTERDİM...
Doğan Cüceloğlu.
GÖRMEK İSTEDİĞİM YER...
Alaska.
MUTLAKA YAPMAK İSTEDİĞİM...
Ülkeme eser bırakmak.
SON OLARAK SÖYLEMEK İSTEDİKLERİM...
Çocuklarımızın karşısına hep güzel insanlar çıksın.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.