Sizin Dünyanız: Feyzan Korur

Bugünkü konuğum gökyüzü kadar berrak, haksızlıklara başkaldıracak kadar cesur, şiirlere sığınacak kadar naif, fırtınalar karşısında dimdik duracak kadar güçlü bir kadın... Şair ve Yazar Feyzan Korur...

Hazırlayan: Erçin SELASİYE

Gökyüzü.Ben, ben olmayacaktım.Sanat ile ilgi yaptığım ve yapmak istediğim etkinlikler.Haksızlığa kayıtsız kalamam, kendime veya bir başkasına.Evliliğim... Sözlü ve fiziksel şiddet vardı kurtulmak için geç başladığım mücadelem.Torunumla geçirdiğim zaman dilimleri.Boşanma ve kendimi geri almam.Gülten Akın şiirleri.Keman müzikleri.Anne With Anne.Boncuklardan yapılmış bileklik.Abiye kıyafetler.Kelebekli her şey.Merhametim, bazen sömürülmeye yol açıyor biraz daha katı olmak isterdim.Duygularımı şiire dökebiliyorum.Süs püs.Kahvem ve şiirlerim.Köfte Kıbrıs köftesi geçer.Sokaklar şarkılar şiirler ve çocuklarla güzel.Şiirdir.Tina Turner.Mısır piramitleri.Bir sanat merkezi oluşturabilmek.Şiddet, savaşlar dünyamızı kirleten ne varsa artık olmasın... Çocuklar gülsün kadınlar öldürülmesin.