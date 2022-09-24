Sizin Dünyanız: Feyzan Korur

Hazırlayan: Erçin SELASİYE
KENDİMİ TEK KELİME İLE TANIMLAYACAK OLSAM…
Gökyüzü.
ŞU AN YAPTIĞIM İŞİ YAPMASAYDIM...
Ben, ben olmayacaktım.
BENİM GÜNDEMİMİ EN FAZLA MEŞGUL EDEN...
Sanat ile ilgi yaptığım ve yapmak istediğim etkinlikler.
KAYITSIZ KALAMADIĞIM ŞEY...
Haksızlığa kayıtsız kalamam, kendime veya bir başkasına.
EN BÜYÜK PİŞMANLIĞIM...
Evliliğim... Sözlü ve fiziksel şiddet vardı kurtulmak için geç başladığım mücadelem.
EN BÜYÜK SEVİNCİM.
Torunumla geçirdiğim zaman dilimleri.
HAYATIMIN DÖNÜM NOKTASI...
Boşanma ve kendimi geri almam.
BAŞUCUMDAKİ KİTAP...
Gülten Akın şiirleri.
EN KEYİF ALDIĞIM MÜZİK...
Keman müzikleri.
EN SON İZLEDİĞİM FİLM...
Anne With Anne.
KENDİM İÇİN SON ALDIĞIM ŞEY...
Boncuklardan yapılmış bileklik.
DOLABIMDAKİ EN GEREKSİZ ŞEY...
Abiye kıyafetler.
BENİM İÇİN ALINABİLECEK EN GÜZEL HEDİYE...
Kelebekli her şey.
KENDİMLE İLGİLİ DEĞİŞTİRMEK İSTEDİĞİM ŞEY...
Merhametim, bazen sömürülmeye yol açıyor biraz daha katı olmak isterdim.
KENDİMDE BEĞENDİĞİM ÖZELLİK...
Duygularımı şiire dökebiliyorum.
OLMASA DA OLUR...
Süs püs.
OLMAZSA OLMAZ...
Kahvem ve şiirlerim.
EN İYİ YAPTIĞIM YEMEK...
Köfte Kıbrıs köftesi geçer.
HAYALİMDEKİ DÜNYA...
Sokaklar şarkılar şiirler ve çocuklarla güzel.
AŞK BENİM İÇİN...
Şiirdir.
ONUNLA ÇOK TANIŞMAYI İSTERDİM...
Tina Turner.
GÖRMEK İSTEDİĞİM YER...
Mısır piramitleri.
MUTLAKA YAPMAK İSTEDİĞİM...
Bir sanat merkezi oluşturabilmek.
SON OLARAK SÖYLEMEK İSTEDİKLERİM...
Şiddet, savaşlar dünyamızı kirleten ne varsa artık olmasın... Çocuklar gülsün kadınlar öldürülmesin.