Sizin Dünyanız: Fatoş Betmezoğlu

Bugünden itibaren birlikte olacağımız SİZİN DÜNYANIZ sayfasındaki ilk konuğum, insanların hayatlarına küçük dokunuşlar yapıp büyük etkiler yaratan çok kıymetli FATOŞ BETMEZOĞLU.

Hazırlayan: Fatoş KIZILYÜREK

FATOŞ BETMEZOĞLU:

*Profesyonel Yaşam Koçu*Aile Danışmanı*NLP Uzmanı/Uygulayıcı*Kişisel Gelişim UzmanıHuzur olurum.Şuan yaptığım işi yapmasaydım çok mutsuz olurdum.Sevgili danışanlarım.KötülükEğitimim için İngiltereye gitmemekEvlatlarımProfesyonel Yaşam Koçu olmamPozitif Gücün Büyüsü – Dr. Wayne W.Dyerİngilizce – Türkçe pop müzikAşkın Kıyameti - NetflixKahve Makinesi ve AirfryerKullanmadığım takılarÇiçekAşırı titiz oluşum ama yine de seviyorumHer daim göründüğüm gibi olmak, içimin dışımın bir oluşu, samimiyetMaddiyat, para, ego, hırsSamimiyetFırın MakarnasıSağlıklı, barış ve huzur içinde bir dünyaAşk benim için olmazsa olmazım. Sevgi kadınıyım ben.Atam ile tanışmayı çok isterdim. Atatürk her daim sevgisiyle, başarısıyla, cesaretiyle kahramanım.Sevgiyi tatmayan bilmeyen kişilere sevgi yüklemekKendinizi her halinizle sevin!En iyi dostunuz siz olun!Kendinizi önemseyin.Mutlu olduğunuz huzurlu ortamlarda; sizinle aynı frekanstaki kişilerle pozitif bir yaşam seçin. Düşüncelerinizle kendinizi iyileştirin ve HAYIR demeyi deneyin.