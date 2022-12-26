Sizin Dünyanız: Fatoş Betmezoğlu

Hazırlayan: Fatoş KIZILYÜREK
FATOŞ BETMEZOĞLU:
*Profesyonel Yaşam Koçu
*Aile Danışmanı
*NLP Uzmanı/Uygulayıcı
*Kişisel Gelişim Uzmanı
SORU 1: KENDİMİ TEK KELİME İLE TANIMLAYACAK OLSAM…
Huzur olurum.
SORU 2: ŞU AN YAPTIĞIM İŞİ YAPMASAYDIM…
Şuan yaptığım işi yapmasaydım çok mutsuz olurdum.
SORU 3: BENİM GÜNDEMİMİ EN FAZLA MEŞGUL EDEN…
Sevgili danışanlarım.
SORU 4: KAYITSIZ KALAMADIĞIM ŞEY…
Kötülük
SORU 5:EN BÜYÜK PİŞMANLIĞIM
Eğitimim için İngiltereye gitmemek
SORU 6: EN BÜYÜK SEVİNCİM…
Evlatlarım
SORU 7:HAYATIMIN DÖNÜM NOKTASI…
Profesyonel Yaşam Koçu olmam
SORU 8: BAŞUCUMDAKİ KİTAP
Pozitif Gücün Büyüsü – Dr. Wayne W.Dyer
SORU 9: EN KEYİF ALDIĞIM MÜZİK…
İngilizce – Türkçe pop müzik
SORU 10:EN SON İZLEDİĞİM FİLM…
Aşkın Kıyameti - Netflix
SORU 11:KENDİM İÇİN SON ALDIĞIM ŞEY…
Kahve Makinesi ve Airfryer
SORU 12: DOLABIMDAKİ EN GEREKSİZ ŞEY…
Kullanmadığım takılar
SORU 13: BENİM İÇİN ALINABİLECEK EN GÜZEL HEDİYE…
Çiçek
SORU 14: KENDİMLE İLGİLİ DEĞİŞTİRMEK İSTEDİĞİM ŞEY…
Aşırı titiz oluşum ama yine de seviyorum
SORU 15: KENDİMDE BEĞENDİĞİM ÖZELLİK…
Her daim göründüğüm gibi olmak, içimin dışımın bir oluşu, samimiyet
SORU 16: OLMASA DA OLUR…
Maddiyat, para, ego, hırs
SORU 17:OLMAZSA OLMAZ…
Samimiyet
SORU 18: EN İYİ YAPTIĞIM YEMEK…
Fırın Makarnası
SORU 18: HAYALİMDEKİ DÜNYA…
Sağlıklı, barış ve huzur içinde bir dünya
SORU 20:AŞK BENİM İÇİN…
Aşk benim için olmazsa olmazım. Sevgi kadınıyım ben.
SORU 21:ONUNLA ÇOK TANIŞMAYI İSTERDİM…
Atam ile tanışmayı çok isterdim. Atatürk her daim sevgisiyle, başarısıyla, cesaretiyle kahramanım.
SORU 22:MUTLAKA YAPMAK İSTEDİĞİM…
Sevgiyi tatmayan bilmeyen kişilere sevgi yüklemek
SORU 23:SON OLARAK SÖYLEMEK İSTEDİKLERİM…
Kendinizi her halinizle sevin!
En iyi dostunuz siz olun!
Kendinizi önemseyin.
Mutlu olduğunuz huzurlu ortamlarda; sizinle aynı frekanstaki kişilerle pozitif bir yaşam seçin. Düşüncelerinizle kendinizi iyileştirin ve HAYIR demeyi deneyin.
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