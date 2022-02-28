Ukrayna direnişe hazırlanıyor

Ukrayna'da savaş şiddetini artırırken ülke vatandaşları da direnmek için ellerinden geleni yapmaya devam ediyor. Ülkedeki pek çok küçük kasabada, halk kendi imkânlarıyla yardım topluyor, barikat kuruyor ve Molotof kokteyli yapıyor.

Ukrayna’da küçük bir kasaba olan Chortkiv de Rus saldırıları için hazırlık yapan kasabalardan biri. Kasaba 500. yıl dönümü kutlamaları için hazırlanacakken savaşa hazırlanıyor.

Bugün Ukrayna’nın bu küçük kasabasında polis, mutluluk kokteyli yani aslında Molotof kokteyli nasıl yapılır ve atılır dersi veriyor. Ukraynalıların, Molotof kokteyli demekten kaçınmalarının nedeni ise Molotof isminin Rus politikacı ve diplomat Vyaçeslav Molotov’dan gelmesi.

Ukrayna’nın başkenti Kiev’den 482 km uzaktaki tarihi kasabada yapılan bu hazırlıklar için Belediye başkanı Volodymyr Shmatko şu açıklamaları yapıyor: “Kendimizi savunmaya hazırlanıyoruz çünkü güçlü bir saldırıya uğrama ihtimalimiz olduğunu düşünüyoruz.”

BELARUS’UN SALDIRMASINI BEKLİYOR

Chortkiv, Putin’in işgalinin ilk gününde İvano-Frankivsk’teki bir havaalanını ve yakıt deposunu yok etmek için füzelerin tepeden uçtuğunu zaten gördüğünü belirtiyor. Şimdi de Polonya ile yakın kültürel ve tarihi bağları olan batı Ukrayna’daki 30.000 kişilik kasaba, Minsk’ten askeri güçlerin saldırısıyla karşı karşıya oldukları konusunda tedirgin. Shmatko, “Birliklerle karşılaşırsak, onların Belarus’tan olacağını düşünüyorum” diyor.

27 Şubat 2022’de Ukrayna’nın Uzhhorod kentinde Rusya’nın Ukrayna’ya karşı büyük bir askeri operasyon başlatmasının ardından yerel halk şehri savunmak için Molotof kokteylleri hazırlıyor.

Daily Mail’in haberine göre; dün Belarus Devlet Başkanı Alexander Lukashenko da Ukrayna’ya füze fırlattıklarını doğruladı. Ukrayna içişleri bakanlığı danışmanı Anton Gerashchenko da Belarus’tan sınırın tamamı boyunca bir saldırı beklediklerini açıkladı.

BİRLİKLER KURULDU, BARİKATLAR HAZIRLANDI

Chortkiv de kızışan savaş karşısında kasaba olarak hazırlıklarını yapmaya başladı. Cumartesi öğleden sonra hükümet Rus birliklerini şaşırtmak için tüm yol işaretlerini kaldırma emri verdi. Ayrıca yolun ana giriş noktasında beton, kum torbaları ve lastik yığınlarıyla bir kontrol noktası inşa ediliyor.

Daily Mail’den gazeteci Ian Birrell’in haberine göre; sekiz yıl önce Doğu Donbas Bölgesi’nde Rusya’ya karşı savaşan ve eski bir ordu subayı olan 36 yaşındaki Shmatko, sabotajcıların girmesini önlemek ve işgalci güçlerin gelişine karşı koruma sağlamak için kasabanın tüm giriş noktalarında benzer kontrol noktaları kurduklarını söyledi:

“Yoldan aşağı inen tankları görürlerse, geldiklerini bildirmeleri ve ardından geri çekilmeleri emredildi, çünkü bir patlama ile yok edilecekler.”

Çarpıcı gotik Katolik kilisesi ve 17. yüzyıldan kalma sinagogu ile Chortkiv, eski bir Sovyet hava üssünün bulunduğu ve dört askeri birliğe ev sahipliği yaptığı için güçlü bir askeri mirasa sahip. 1991’de Sovyetler Birliği’nin çöküşünden sonra birçok Rus subayı orada kaldı.

DENEYİMLİ ASKER DE VAR EĞİTİLECEK OLANLAR DA

Daily Mail’den gazeteci Ian Birrell de bu tarihi kasabadaki son durumu, savaşa nasıl hazırlanıldığını anlatıyor: “Kasaba üniformalı ordu ve polisle dolmuş gibi görünüyor ve düzinelerce insan bir askere alma bürosunun etrafında toplanmış. Cumartesi gecesi sokağa çıkma yasağı gelmeden kısa bir yürüyüşte, iki kez polis tarafından belgelerimi göstermem istendi ve bana sokakta kalmamamı söylediler.

Bunun nedeniyse Shmatko’nun ‘Bütün erkekleri Bölgesel Savunma Gücüne (TDF) katılmaya çağırdık ve onlara silah ve mühimmat verdik’ demesi. Bunlar, orduda hizmet etmiş ve silahlarıyla ne yapacaklarını bilen eğitimli adamlar. Bunlardan yaklaşık 500 tane var. Tüfeği nasıl tutacağını bilen ama el bombası atmayı veya Kalaşnikof ateşlemeyi bilmeyen avcı olabilecek gönüllüler de var. Onlar eğitiliyor. Şimdiye kadar 100 tane var ama daha fazlası gelecek.”

Birrell’in aktardığına göre; savunma gücüne katılanlar arasında 2014 yılında Donbas’ta Rus yanlısı ayrılıkçılara karşı savaşan 29 yaşındaki fen bilgisi öğretmeni Kostyantyn de var. Karısı ve dört yaşındaki oğlu, Kırım yakınlarındaki Kherson’da mahsur kaldı. “Onlar için endişeleniyorum, bu yüzden kayıtsız kalamam. Mücadele edeceğim çünkü deneyime sahibim” diyor.

Shmatko şu açıklamaları yapıyor: “Kendimizi savunmaya hazırlanıyoruz çünkü güçlü bir saldırıya uğrama ihtimalimiz olduğunu düşünüyoruz.”

KASABA HALKI HER ALANDA ÇALIŞIYOR

Birrell, aynı zamanda cephenin arkasında yer alanlara da dikkat çekiyor: “Belediye binasının içinde, mülteciler için yiyecek, Kiev ve ordu için tıbbi malzeme bağışlarını ayırmaya yardım eden 22 kişi buldum. Kamp yatakları ve salamura sebzelerden eczaneden satın alınan ilaçlara kadar her şeyle ilgilenen yerel sakinler var.”

Gönüllüler arasında erkek arkadaşıyla cuma günü Kiev’den kaçan ve başkentteki insanların ihtiyaç duyduğu ilaçları bulmak için çevrimiçi sistem kuran 25 yaşındaki Inna Dzyndra da var: “Yiyecekleri ve giyecekleri var ama eczanelerin hepsi kapalı” diyor.

Çift, malzemeleri trenle göndermeyi umuyordu, ancak bunun imkânsız olduğu anlaşılınca araba ile şehre götürecekler: “Hepimiz elimizden gelen her şeyi yapmalıyız, çünkü Ruslar Kiev’i kuşatmak istiyor ve hepimiz için hayatta kalması hayati önem taşıyor.”