Sizin Dünyanız: Çocuklar

Bugün gün kadar özel 12 tane konuğum var... Pırıl pırıl genç kız ve erkekler... Her biri gelecek hayallerini bizlerle paylaştı...
ARES ÖZBİL
Yeniboğaziçi Yakın Doğu Koleji
4 Yaşında
Van Gogh Sınıfında
Mimar olamak istiyor
YAREN SUNA KAYMAK
Yakın Doğu Okul Öncesi
5 Yaşında
Da Vinci Sınıfı
Pilot olmak istiyor.
ÇINAR TÜRK
Birikim Lefkoşa Preschool
Mars Sınıfında
5 Yaşında
Veteriner olmak istiyor
NİDA ÇÜRÜK
Neşe Yuvam Anaokulu
Okul Öncesi
5 Yaşında
Hemşire olmak istiyor
ELİF BERFİN ŞEYHUN
Little Hands School
6 Yaşında
Ana Sınıf
Little Hands okulunda öğretmen olmak istiyor
ADA ERDEMİ
Levent İlkokulu
7 yaşında
1. Sınıf
İlkokulda Türkçe öğretmeni olmak istiyor.
NEBAHAT GÜNEY
DOĞA KOLEJİ
9 Yaşında
3. Sınıf
Çocuk doktoru olmak istiyor.
BARLAS ve NEHİR TOPUZ
Cihangir Düzova İlkokulu
Barlas 9 Yaşında, 3. Sınıf ve Öğretmen olmak istiyor
Nehir 6 Yaşında, Anasınıf ve Veteriner olmak istiyor
MEHMET TUNÇ ve ADA ÖZDİKEN
Şehit Tuncer İlkokulu
Mehmet Tunç 9 Yaşında, 4. Sınıf ve Pilot olmak istiyor
Ada 8 Yaşında, 2. Sınıf ve Veteriner olmak istiyor
ÖMRE BEDEL
Şht Ertuğrul İlkokulu
10 Yaşında
4. Sınıf
Faaliyet Atölyesi olan bir öğretmen olmak istiyor.
AYŞESU EVGİNEL
Yakındoğu İlkokulu
11 Yaşında
5. Sınıf
Çocuk Doktoru olmak istiyor
DERİN ve RÜZGAR BABUTSALI
Vadili İlkokulu
Derin 11 Yaşında, 5. Sınıf ve Prematüre doktoru olmak istiyor
Rüzgar 9 Yaşında, 3. Sınıf ve İtfaiyeci olmak istiyor