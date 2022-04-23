Sizin Dünyanız: Çocuklar

Bugün gün kadar özel 12 tane konuğum var... Pırıl pırıl genç kız ve erkekler... Her biri gelecek hayallerini bizlerle paylaştı...

Yeniboğaziçi Yakın Doğu Koleji4 YaşındaVan Gogh SınıfındaMimar olamak istiyorYakın Doğu Okul Öncesi5 YaşındaDa Vinci SınıfıPilot olmak istiyor.Birikim Lefkoşa PreschoolMars Sınıfında5 YaşındaVeteriner olmak istiyorNeşe Yuvam AnaokuluOkul Öncesi5 YaşındaHemşire olmak istiyorLittle Hands School6 YaşındaAna SınıfLittle Hands okulunda öğretmen olmak istiyorLevent İlkokulu7 yaşında1. Sınıfİlkokulda Türkçe öğretmeni olmak istiyor.DOĞA KOLEJİ9 Yaşında3. SınıfÇocuk doktoru olmak istiyor.Cihangir Düzova İlkokuluBarlas 9 Yaşında, 3. Sınıf ve Öğretmen olmak istiyorNehir 6 Yaşında, Anasınıf ve Veteriner olmak istiyorŞehit Tuncer İlkokuluMehmet Tunç 9 Yaşında, 4. Sınıf ve Pilot olmak istiyorAda 8 Yaşında, 2. Sınıf ve Veteriner olmak istiyorŞht Ertuğrul İlkokulu10 Yaşında4. SınıfFaaliyet Atölyesi olan bir öğretmen olmak istiyor.Yakındoğu İlkokulu11 Yaşında5. SınıfÇocuk Doktoru olmak istiyorVadili İlkokuluDerin 11 Yaşında, 5. Sınıf ve Prematüre doktoru olmak istiyorRüzgar 9 Yaşında, 3. Sınıf ve İtfaiyeci olmak istiyor