Sizin Dünyanız: Çiğdem Dürüst

Bugünkü konuğum on parmağında on marifet olan bir Kıbrıs sevdalısı... Cesur, adil, ne istediğini bilen başarılı bir kadın... Psikolojik Danışman, Kamu Görevlisi, Köşe Yazarı Çiğdem Dürüst...

Hazırlayan: Erçin SELASİYE

Cesaret.Yaptığım her şey bugünkü beni oluşturdu. Bu nedenle aynı şeyleri yapardım.Oğlum.Adaletsizlik.Yok! Çünkü pişmanlık duygusunu yaşadığımı hissettiğim ne varsa o yaşantının/durumun bana neyi öğrettiğine odaklanarak kazanım olarak görmenin daha olumlu etkilediğini fark ettim.Hayatta hiç kimseye muhtaç olmadan yaşama becerisine sahip bir kadın olmak.Çok var. Duygusal yaşamımda da var. Kariyer yaşamımda da… Ama hayatımın en büyük dönüm noktası, sanırım eşitlik için neredeyse tüm yaşamımda verdiğim mücadelede eşitliğin de hak edilebilecek bir olgunlukla gerçekleştiğini fark ettiğim zamandı. Bazı insanlar hakikaten eşitsizlikten beslenerek eşitsizlik mağduru gibi davranıyorlar. Bu nedenle onlar her türden eşitlik mücadelesini baltalıyor, kirletiyor.İncognito – David Eagleman.Blues ve Latin ezgilerini çok seviyorum.Ada (2005)Her gün bir şeyler alıyoruz elbet. Uzun yıllar boyunca benimle olmasını hayal ederek aldığım arabamdır. Lakin daha az önce kendimi bir Snickers çikolata ile ödüllendirdim. Kendini ödüllendirmeyi seven insanlardanım ben de.Gereksiz hiçbir şeyi tutmam. Yaşamımı ağırlaştırıyor ve zihnimi kirletiyorlar.Hediye beni her zaman çok mutlu eder. Ne olduğu çok önemli değildir. Hele sürpriz ise… Bayılırım.Gerçekten değerli hissettiren ile rol yapanı ayırt etmek için daha dikkatli olmak.Adaletlilik.Hiç öyle bir şey ya da kimse yok hayatımda. Ne mutlu bana.Ailem ve ailem olarak benimsediğim yakın çevrem. Bir de işim.İlk kez denediğim :).Etik ve ahlaki değerlerin çok anlamlı olduğu ve toplumsal yaşamın da yasaların da bunu iyi denetleyebildiği bir dünya.Bir kuşun iki kanadı kadar uyumla tek olunabilen ve o olmayınca yarım hissettiğim duygu. Tümüyle birbiri için çarpan iki kalp, yeterince birbiri ile doldurulmuş zihin.Carl Rogers (Eskiden Hristiyan bir din adamı iken psikolojik bir kuram yaratmış olan kuramcı).Japonya.Genelde hayal ettiğim her şeyi yaparım. Mesela bir kitapta toplum adına yaptığım bir şey ile anılmak isterdim. Oldu. Kendim kitap yazmak isterdim. Ortak yazarlı pek çok kitapta imzam var. Henüz tek başıma yazdığım bir kitabım belki yok ama olursa çok dile çevrilsin, çok kişiye erişsin isterim. Elbette bunun için yeterli donanıma eriştiğimden emin olunca.Beni en çok inciten şey verdiğim değere ihanet edilmesidir. Buna engel olmak ise kapitalizmin tesiri, liberal felsefenin yanlış anlaşılması ile neredeyse artık imkansız. Ama biliyorum ki her birey kendisini hem fizyolojik hem de ruhsal olarak koruyabilecek gizil güce sahiptir. Önce farkında olmalı sonra da harekete geçmeli ki her ikisi de kendi kontrolümüzde… "YA BİR YOL BULURUM, YA DA AÇARIM"