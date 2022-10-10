Sizin Dünyanız: Arife Retvan

Bugünkü konuğum gurbetteki bir Kıbrıslı... Köklerini unutmamış, yardımsever, güneş gibi parlayarak etrafındaki insanların mutlu eden ve onların mutluluğuyla mutlu olan bir kadın... Limasollular UK Derneği Başkanı ve Şair Arife Retvan...

Hazırlayan: Erçin SELASİYE



KENDİMİ TEK KELİME İLE TANIMLAYACAK OLSAM…

Güneş.



ŞU AN YAPTIĞIM İŞİ YAPMASAYDIM...

Gazeteci olurdum. Duygu ve düşüncelerimi yine şiirlerime sığdırır sevenlerime sunardım.



BENİM GÜNDEMİMİ EN FAZLA MEŞGUL EDEN...

Çocuklar, gençler, ailem ve tabi ki kurucusu ve başkanı olduğum Limasollular UK derneğim.







KAYITSIZ KALAMADIĞIM ŞEY...

Herkese her koşulda yardım etmek.



EN BÜYÜK PİŞMANLIĞIM...

Yüksek tahsil yapamamak.



EN BÜYÜK SEVİNCİM.

Etrafımda mutlu insanlar görmek, seyahat etmek.







HAYATIMIN DÖNÜM NOKTASI...

Oğlumun dünyaya gelmesi.



BAŞUCUMDAKİ KİTAP...

"Suyu Arayan Adam" Şevket Süreyya romanı.



EN KEYİF ALDIĞIM MÜZİK...

Türk Sanat Müziği.







EN SON İZLEDİĞİM FİLM...

"Çizgili Pijama"



KENDİM İÇİN SON ALDIĞIM ŞEY...

İtalya'dan aldığım bir ayna.



DOLABIMDAKİ EN GEREKSİZ ŞEY...

Paltolarım.







BENİM İÇİN ALINABİLECEK EN GÜZEL HEDİYE...

Broş ve küpe.



KENDİMLE İLGİLİ DEĞİŞTİRMEK İSTEDİĞİM ŞEY...

Merhametim, bazen yanıltıyor.



KENDİMDE BEĞENDİĞİM ÖZELLİK...

Başkalarının zor zamanlarında çare olmam.







OLMASA DA OLUR...

Makyaj.



OLMAZSA OLMAZ...

Küpelerim.



EN İYİ YAPTIĞIM YEMEK...

Mulihiya.







HAYALİMDEKİ DÜNYA...

Güven veren bir dünya.



AŞK BENİM İÇİN...

Yok, sevgi ve saygı var.



ONUNLA ÇOK TANIŞMAYI İSTERDİM...

Leman Sam.







GÖRMEK İSTEDİĞİM YER...

Taç Mahal.



MUTLAKA YAPMAK İSTEDİĞİM...

Fakirliği yoksulluğu bitirmek.



SON OLARAK SÖYLEMEK İSTEDİKLERİM...

Arife'den kulağa küpe olacak sözler ; Canlı olan herşeye değer verelim, özellikle çocuklar ve gençlerimizi korurken onları doğru yerlere yönlendirelim ama kendimizi, nereden geldiğimizi ne olduğumuzu da unutmayalım.



Güneş.Gazeteci olurdum. Duygu ve düşüncelerimi yine şiirlerime sığdırır sevenlerime sunardım.Çocuklar, gençler, ailem ve tabi ki kurucusu ve başkanı olduğum Limasollular UK derneğim.Herkese her koşulda yardım etmek.Yüksek tahsil yapamamak.Etrafımda mutlu insanlar görmek, seyahat etmek.Oğlumun dünyaya gelmesi."Suyu Arayan Adam" Şevket Süreyya romanı.Türk Sanat Müziği."Çizgili Pijama"İtalya'dan aldığım bir ayna.Paltolarım.Broş ve küpe.Merhametim, bazen yanıltıyor.Başkalarının zor zamanlarında çare olmam.Makyaj.Küpelerim.Mulihiya.Güven veren bir dünya.Yok, sevgi ve saygı var.Leman Sam.Taç Mahal.Fakirliği yoksulluğu bitirmek.Arife'den kulağa küpe olacak sözler ; Canlı olan herşeye değer verelim, özellikle çocuklar ve gençlerimizi korurken onları doğru yerlere yönlendirelim ama kendimizi, nereden geldiğimizi ne olduğumuzu da unutmayalım.