Sizin Dünyanız: Ahmet Ömerağa

Hazırlayan: Erçin SELASİYE
KENDİMİ TEK KELİME İLE TANIMLAYACAK OLSAM
Kıbrıs Kültürü sevdalısı.
ŞU AN YAPTIĞIM İŞİ YAPMASAYDIM...
Ünlü bir ressam olurdum.
BENİM GÜNDEMİMİ EN FAZLA MEŞGUL EDEN...
Kıbrıs Kültürü Araştırmalarım.
KAYITSIZ KALAMADIĞIM ŞEY...
Adaletsizlik.
EN BÜYÜK PİŞMANLIĞIM...
Çok erken vazgeçmelerim.
EN BÜYÜK SEVİNCİM.
Hayat, Ülkem, Ailem.
HAYATIMIN DÖNÜM NOKTASI...
Hayatımın merkezi, Oğlum, canımın içi.
BAŞUCUMDAKİ KİTAP...
Yeni çıkartacağım “Kıyafetler Kitabım”,
EN KEYİF ALDIĞIM MÜZİK...
Kıbrıs Çiftetellisi.
EN SON İZLEDİĞİM FİLM...
Sinemada “Mandra Filozofu”
KENDİM İÇİN SON ALDIĞIM ŞEY...
Vazoma Çiçek.
DOLABIMDAKİ EN GEREKSİZ ŞEY...
Gereksiz şeylere tahammülüm yoktur. Hemen imha ederim.
BENİM İÇİN ALINABİLECEK EN GÜZEL HEDİYE...
Küçük veya büyük fark etmez, bana özel olsun yeter.
KENDİNDE İLGİLİ DEĞİŞTİRMEK İSTEDİĞİM ŞEY...
Bir daha dünyaya gelsem yine Ahmet Ömerağa olmak isterim.
KENDİMDE BEĞENDİĞİM ÖZELLİK...
Adaletli oluşum.
OLMASA DA OLUR...
Vasıfsız yöneticiler.
OLMAZSA OLMAZ...
Adietim, Vatan sevdam. Devrimciliğim.
EN İYİ YAPTIĞIM YEMEK...
Magarına Bulli.
HAYALİMDEKİ DÜNYA...
Sosyalizim.
AŞK BENİM İÇİN...
Nefes almak kadar gerekli bir şey.
ONUNLA ÇOK TANIŞMAYI İSTERDİM...
Che Guavera.
GÖRMEK İSTEDİĞİM YER...
Küba.
MUTLAKA YAPMAK İSTEDİĞİM...
Kıbrıs Ağzı, Türkçemizi Avrupa Dil Ailesine dahil etmek.
SON OLARAK SÖYLEMEK İSTEDİKLERİM...
Kıbrıs Kültürü var olduğu sürece bizlerde var olacağız. Bu kültürdür bizleri diğer uluslardan ayıran ve bizi biz yapan. Onun için bu kültürü çocuklarımıza öğretmemiz lazım. Onlarında çocuklarına öğretmelerini sağlamamız lazımdır. Bu kültürdür bizi bir arada tuttan ve geleceğe taşıyacak olan.