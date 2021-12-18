Sizin Dünyanız: Ahmet Ömerağa

Bugünkü konuğum Kıbrıs aşığı bir aydın... Kendisini hayatı boyunca biriktirdiklerini halkına aktarmaya adamış bir Kıbrıslı... Şair, Araştırmacı Yazar Ahmet Ömerağa

Hazırlayan: Erçin SELASİYE

Kıbrıs Kültürü sevdalısı.Ünlü bir ressam olurdum.Kıbrıs Kültürü Araştırmalarım.Adaletsizlik.Çok erken vazgeçmelerim.Hayat, Ülkem, Ailem.Hayatımın merkezi, Oğlum, canımın içi.Yeni çıkartacağım “Kıyafetler Kitabım”,Kıbrıs Çiftetellisi.Sinemada “Mandra Filozofu”Vazoma Çiçek.Gereksiz şeylere tahammülüm yoktur. Hemen imha ederim.Küçük veya büyük fark etmez, bana özel olsun yeter.Bir daha dünyaya gelsem yine Ahmet Ömerağa olmak isterim.Adaletli oluşum.Vasıfsız yöneticiler.Adietim, Vatan sevdam. Devrimciliğim.Magarına Bulli.Sosyalizim.Nefes almak kadar gerekli bir şey.Che Guavera.Küba.Kıbrıs Ağzı, Türkçemizi Avrupa Dil Ailesine dahil etmek.Kıbrıs Kültürü var olduğu sürece bizlerde var olacağız. Bu kültürdür bizleri diğer uluslardan ayıran ve bizi biz yapan. Onun için bu kültürü çocuklarımıza öğretmemiz lazım. Onlarında çocuklarına öğretmelerini sağlamamız lazımdır. Bu kültürdür bizi bir arada tuttan ve geleceğe taşıyacak olan.