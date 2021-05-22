Sizin Dünyamız: Yrd. Doç. Dr. Cansu Soyer Öğretim Üyesi

Bugünkü konuğum genç bir öğretim üyesi… Hayallerine, umutlarına sıkı sıkıya bağlı sevgi dolu genç bir kadın Yrd. Doç. Dr. Cansu Soyer

Mükemmeliyetçi desem en başta gelir.Sahne Sanatları veya Mutfak Sanatları üzerine herhangi sanat, yaratıcılık ile ilgili bir meslek ama yinede işin eğitmeni olmak isterdim.Eğitim ve Öğretim...Yalan, saygısızlık ve ihanetEn büyük deyebileceğim bir pişmanlığım yok, olsa dahi ders çıkarmayı biliyorum.Her yeni güne uyanma şansını yakalamak ve halen nefes alıyor olabilmek.Köpeğimin Buffy’nin öldüğü gün...Doğan Cüceloğlu – Var Mısın?Genel olarak soft ve klasik müzik. Fakat sözleri ve melodisi anlamlı olan her müziği seviyorum.Kağıttan HayatlarKitapMaalesef dolaplar dolusu elbise, ayakkabı, aksesuarlar...Kesinlikle ‘Kitap’Herşeyi çok içselleştiriyor olmam... Mesela başkasının acısına duyarsız kalamadan onun kadar üzülebiliyor olmam...Sonsuz iyi niyet...Zenginlik, lüks vs...Ailem, patili evlatlarım ve dostlarım....Bamyaİçerisindeki tüm kötülüklerin, yoksulluğun olmadığı BARIŞ dolu bir dünya... Ayrıca, Çocukların sokaklarda yaşamadığı, öldürülmediği ve istismar edilmediği bir dünya...Tutku, Saygı, Sadakat, Dostluk...Atatürk... Sebebini kısaca açıklayamacağım kadar büyük bir hayranlığım var...Afrika...Dünya Turu...İçinde bulunduğumuz bu zor günlerden ders alarak, insanların yüreklerindeki kötülüklerin yok olduğu, tüm kötü koşulların sona erdiği, insanlığın ve insanın değerinin bilindiği bir dünya olmasını isterdim. Dilerim bir gün iyilik tüm kötülükleri yener... Barış, mutluluk dol ve en önemlisi sağlık dolu günler diliyorum.