Sizin Dünyamız: Yrd. Doç. Dr. Cansu Soyer Öğretim Üyesi

Bugünkü konuğum genç bir öğretim üyesi… Hayallerine, umutlarına sıkı sıkıya bağlı sevgi dolu genç bir kadın Yrd. Doç. Dr. Cansu Soyer
KENDİMİ TEK KELİME İLE TANIMLAYACAK OLSAM
Mükemmeliyetçi desem en başta gelir.
ŞU AN YAPTIĞIM İŞİ YAPMASAYDIM...
Sahne Sanatları veya Mutfak Sanatları üzerine herhangi sanat, yaratıcılık ile ilgili bir meslek ama yinede işin eğitmeni olmak isterdim.
BENİM GÜNDEMİMİ EN FAZLA MEŞGUL EDEN...
Eğitim ve Öğretim...
KAYITSIZ KALAMADIĞIM ŞEY...
Yalan, saygısızlık ve ihanet
EN BÜYÜK PİŞMANLIĞIM...
En büyük deyebileceğim bir pişmanlığım yok, olsa dahi ders çıkarmayı biliyorum.
EN BÜYÜK SEVİNCİM.
Her yeni güne uyanma şansını yakalamak ve halen nefes alıyor olabilmek.
HAYATIMIN DÖNÜM NOKTASI...
Köpeğimin Buffy’nin öldüğü gün...
BAŞUCUMDAKİ KİTAP...
Doğan Cüceloğlu – Var Mısın?
EN KEYİF ALDIĞIM MÜZİK...
Genel olarak soft ve klasik müzik. Fakat sözleri ve melodisi anlamlı olan her müziği seviyorum.
EN SON İZLEDİĞİM FİLM...
Kağıttan Hayatlar
KENDİM İÇİN SON ALDIĞIM ŞEY...
Kitap
DOLABIMDAKİ EN GEREKSİZ ŞEY...
Maalesef dolaplar dolusu elbise, ayakkabı, aksesuarlar...
BENİM İÇİN ALINABİLECEK EN GÜZEL HEDİYE...
Kesinlikle ‘Kitap’
KENDİNDE İLGİLİ DEĞİŞTİRMEK İSTEDİĞİM ŞEY...
Herşeyi çok içselleştiriyor olmam... Mesela başkasının acısına duyarsız kalamadan onun kadar üzülebiliyor olmam...
KENDİMDE BEĞENDİĞİM ÖZELLİK...
Sonsuz iyi niyet...
OLMASA DA OLUR...
Zenginlik, lüks vs...
OLMAZSA OLMAZ...
Ailem, patili evlatlarım ve dostlarım....
EN İYİ YAPTIĞIM YEMEK...
Bamya
HAYALİMDEKİ DÜNYA...
İçerisindeki tüm kötülüklerin, yoksulluğun olmadığı BARIŞ dolu bir dünya... Ayrıca, Çocukların sokaklarda yaşamadığı, öldürülmediği ve istismar edilmediği bir dünya...
AŞK BENİM İÇİN...
Tutku, Saygı, Sadakat, Dostluk...
ONUNLA ÇOK TANIŞMAYI İSTERDİM...
Atatürk... Sebebini kısaca açıklayamacağım kadar büyük bir hayranlığım var...
GÖRMEK İSTEDİĞİM YER...
Afrika...
MUTLAKA YAPMAK İSTEDİĞİM...
Dünya Turu...
SON OLARAK SÖYLEMEK İSTEDİKLERİM...
İçinde bulunduğumuz bu zor günlerden ders alarak, insanların yüreklerindeki kötülüklerin yok olduğu, tüm kötü koşulların sona erdiği, insanlığın ve insanın değerinin bilindiği bir dünya olmasını isterdim. Dilerim bir gün iyilik tüm kötülükleri yener... Barış, mutluluk dol ve en önemlisi sağlık dolu günler diliyorum.